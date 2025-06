Start in "neues Zeitalter": Unterhaching setzt auf die Jugend

Unterhaching – Die Zaungäste rieben sich verwundert die Augen beim Trainingsauftakt der SpVgg Unterhaching. So tummelten sich auf dem Platz im Sportpark viele unbekannte Gesichter. Nach dem Abstieg aus der 3. Liga in die Regionalliga Bayern müssen die Hachinger finanziell kleine Brötchen backen und den Etat stark reduzieren. Dies bedingt einen starken Verjüngungskurs, mit vielen Nachwuchfußballspielern und Talenten aus der Region. Vor der „alten Garde“ sind nur Markus Schwabl, Manuel Stiefler und Simon Skarlatidis übriggeblieben.

Viele Leihspieler sind bei den Rot-Blauen abgewandert, es gibt aber auch einen prominenten Weggang: So wechselt der ehemalige Bundesligaprofi Johannes Geis (31) zum Drittliga-Aufsteiger 1. FC Schweinfurt 05. Der Wechsel von Aaron Keller, für die Ablösesumme von rund 700 000 Euro zum Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth (wir berichteten), ist ebenfalls in trockenen Tüchern.

Bis zum Transferschluss am 30. Juni sollen noch einige Talente an Land gezogen werden. Erster Neuzugang ist der Torhüter Erion Avdija vom TSV 1860 München II. Der gebürtige Rosenheimer, der einige Länderspiele für die U21 des Kosovo absolvierte, war in der vergangenen Saison ein absoluter Leistungsträger in der Bayernliga-Mannschaft der Löwen und blieb 13 Mal ohne Gegentor. „Er ist ein junger und sehr entwicklungsfähiger Torwart“, sagt SpVgg-Sportdirektor Markus Schwabl über den 20-Jährigen. „Trotz seines Alters ist er im Spiel sehr mutig und hat große Qualität mit dem Ball am Fuß.“

Beim Trainingsauftakt der Hachinger fehlte indes überraschend Präsident Manfred Schwabl als interessierter Beobachter. Der Boss muss derzeit viel Schreibtischarbeit verrichten: Am 26. Juni gibt es noch die Mitgliederversammlung, zudem an diesem Freitag (20. Juni) ab 10 Uhr im Sportpark die Versammlung der Aktionäre. Da sind sicher viele Fragen über die zukünftige Ausrichtung zu erwarten.

Testspiel beim FC Deisenhofen

Die sportlichen Antworten müssen beim Regionalligastart am 24. Juli gegeben werden. Bis dahin wir der neu formierte Regionalligist einige Testspiele bestreiten, sicher besonders interessant ist die Partie beim Nachbarverein FC Deisenhofen am 28. Juni (13 Uhr). Im Juli sind noch Probespiele gegen den Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg und der österreichischen Zweitligisten FC Liefering geplant. Auf jeden Fall hat bei den Hachingern wieder eine neues „Zeitalter“ begonnen, dies machte der Trainingsaufakt am Mittwochnachmittag im Sportpark mehr als deutlich.