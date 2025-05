Start in die "Wochen der Wahrheit"

Aus den Spielen gegen die Top 3 konnte die Mannschaft um Marc Zaubitzer keine Punkte holen, lieferte aber zumindest gute Leistungen ab. "Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann muss man sagen, dass wir da völlig chancenlos waren. Schaut man sich jedoch die Spiele im Detail an, dann waren das schon sehr bittere Dinger." hadert der Abwehrspieler mit der verpassten Chance ein paar "ungeplante Punkte" mitzunehmen. Jetzt soll gegen Bad Tennstedt aber der erhoffte große Befreiungsschlag gelingen, wenn auch die Personalsitzuation ein wenig angespannt ist. Dass sich Angreifer Dominik Otto einen Fußbruch zugezogen hat, schwächt den FSV zusätzlich im Saisonfinale. "Zaubi" hofft, dass seine Mannschaft das gut wegsteckt und für ihre Nummer 9 den Dreier einfährt. "Wir müssen am Wochenende etwas reißen für ihn und für uns alle. Wir werden alles rein schmeißen und werden versuchen die 3 Punkte in Sömmerda zu behalten."

In Sömmerda glauben nun alle fest an den Ligaverbleib. Das war zum Ende der Hinrunde, als man mit 11 Punkten am Tabellenende stand, so sicher nicht zu erwarten. Jetzt gilt es die Rückrunde zu vergolden um auch in der kommenden Saison wieder Landesklasse zu spielen. Davon ist Marc Zaubitzer fest überzeugt. "Das wir überhaupt wieder in einer solchen Situation sind, ist schon mal ein großer Fortschritt/ Erfolg. Nach dem ganzen Theater mit dem Trainerwechsel hat sich das die Mannschaft super erarbeitet und wir haben uns selbst in diese Situation zurückgebracht. Ich bin der Überzeugung, dass wir nicht zu den Absteigern gehören werden. Unser Ziel muss es sein 30 bis 35 Punkte zu erreichen, dann werden wir auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben."

Mit dem Glauben an den Klassenerhalt reist auch der kommende Gegner Bad Tennstedt an. Gerade das zuletzt gewonnene Heimspiel gegen Auleben hat der Mannschaft um Kapitän Max Harant gut getan, auch wenn die Ergebnisse auf den anderen Plätzen nicht für Partystimmung sorgten. "Also der Sieg gegen Auleben war natürlich wichtig, aufgrund der Siege von Gispersleben und Leinefelde jedoch nicht ausreichend in Blick auf die Tabelle." Der 22-jährige Mittelfeldspieler hat in den verbleibenden 6 Spielen aber vieles noch in der eigenen Hand, denn die "schweren Brocken" liegen hinter dem TSV. "Wir hatten meiner Meinung nach das schwerste Auftaktprogramm mit ausschließlich Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel. Wir spielen als komplette Mannschaft eine super Rückrunde und schaffen es auch verletzungsbedingte Ausfälle super zu kompensieren. Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit auf uns drauf zu. Wir halten den Fokus bei uns und ich bin auch fest davon überzeugt das wir am Ende über dem Strich stehen. In den direkten Duelle können wir selbst dafür sorgen, eine für unsere Verhältnisse erfolgreiche Saison zu spielen."

Schaut man auf die anderen Teams, so hat Großrudestedt mit den Partien gegen Erfurt Nord, Büßleben und Walschleben wohl die schwierigsten Aufgaben in den kommenden Wochen. Auch wenn der erhoffte Befreiungsschlag in der Vorwoche beim 3:1 in Leinefelde nicht gelang, hofft Markus Lendrich auf Punkte gegen die Top3 der Liga. "Für solche Spiele sind wir in die Landesklasse aufgestiegen. Ich bin auch davon überzeugt, dass diese Gegner nicht gerne gegen uns spielen werden. Mal schauen inwieweit sie in der Lage sind uns unseren Ehrgeiz und auch unseren Schneid abzukaufen."