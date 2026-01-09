Start in die Wintervorbereitung

Am kommenden Sonntag, den 11. Januar startet der FC 08 Homburg in die Vorbereitung auf die Restrunde der Regionalliga Südwest 2025/26. Trainingsauftakt am Waldstadion ist um 11 Uhr.

Um 11 Uhr bitten am Sonntag Cheftrainer Roland Seitz und sein Trainerteam ihre Mannschaft zum Trainingsauftakt in die Wintervorbereitung. Aufgrund der für Sonntag vorhergesagten Minustemperaturen ist aktuell noch offen, ob das Training auf der Dr. Theiss Sportanlage oder dem Jahnplatz stattfindet oder ob aufgrund des Bodenfrosts lediglich ein Lauf möglich sein wird. Dies entscheidet sich kurzfristig am Sonntagmorgen je nach aktueller Wetterlage.

Am Samstag, den 17. Januar steht für die Grün-Weißen dann bereits das erste Vorbereitungsspiel auf dem Programm. Um 14 Uhr tritt man beim VfR Mannheim, dem aktuellen Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg, an.

Hier nochmal alle Termine der Wintervorbereitung im Überblick: