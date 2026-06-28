Start in die Saisonvorbereitung trotz Hitzewelle

Die Kreuznacher Eintracht bittet am Sonntagfrüh zum Lauf ins schöne Salinental und dosierte vor dem Wochenende das Training. Taktisches Anlaufen und lockeres Abschlusskickchen auf den Rasenplätzen gehen bei dem Wetter, wie Trainer Amin Ouachchen sagt.

Ausgerechnet das designierte Hitzerekord-Wochenende hat sich Kunstrasen-Club SV Gonsenheim für sein Trainingslager im badischen Walldorf ausgesucht, nach dem Aufgalopp morgens um zehn Uhr, dann zwei unverändert intensiven Einheiten und zwei freien Trainingstagen. Am Freitagabend sowie Samstag- und Sonntagmorgen setzte Trainer Luca Vanni Einheiten an. Ansonsten geht es in die Kraftkammer, auf Kajak-Tour und Mannschaftsabende. Einen solchen gönnt sich auch das Trainerteam, beginnend auf dem Padel-Platz. So war zumindest der Plan.