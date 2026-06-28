Start in die Saisonvorbereitung trotz Hitzewelle

Rheinhessen/Nahe. Die heißeste Woche des Jahres ist bei den Amateurfußballern der Region auch die erste Woche der Vorbereitung. Das zwingt zu improvisieren. Da der Südwestdeutsche Fußballverband bis Freitagmittag nur Empfehlungen aussprach, aber anders als andere Landesverbände keine generelle Absage verfügt hat, liegt die Entscheidungsgewalt über Testspiele bei den Vereinen.
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Oder bei den Unparteiischen. Der Kreisschiedsrichterausschuss Alzey-Worms zog seine Unparteiischen für das Wochenende aus dem Verkehr, mit Verweis auf die Fürsorgepflicht. Damit kommt es auch nicht zur Rückkehr von Fabio Moreno Fell mit Mainz 05 II zum TSV Gau-Odernheim. Eine solche Ansage an die Schiedsrichter im Kreis Bad Kreuznach gibt es nicht. Obmann Torsten Bauer will sich an die Vorgabe vom DFB halten. Der empfiehlt ab 35 Grad Verlegungen und ab 40 Grad Sportverbot.
Die SG Hüffelsheim und Wormatia Worms haben ihr Testspiel auf Samstagmorgen, 10 Uhr, vorverlegt. Prognose: 32 bis 36 Grad. Die TuS Marienborn tritt am Sonntag um 9.30 Uhr bei RW Walldorf an, bei zwei, drei Grad weniger. Alles unter dem Vorbehalt, dass Verbände und Behörden nichts Weitergehendes verfügen. Abgesagt haben Eintracht Bad Kreuznach und Gastgeber FV Engers ihren Leistungsvergleich, weil den einen der Abendtermin und den anderen eine herrgottsfrühe Anreise nicht passte.
Gängig waren in dieser Woche Verschiebungen des Trainingsstarts nach hinten. Mehr Trinkpausen und punktuell dosierte Intensität sind das Rezept von Christian Lüllig. „Die Gesundheit steht an erster Stelle“, sagt der neue Hüffelsheim-Trainer, der gern in Spielformen arbeitet. Drei statt zwei Teams, dann kann immer ein Teil der Trainingsgruppe durchschnaufen. Ein Naturgeläuf unter den Füßen „und immer ein leichtes Lüftchen“ auf der Anlage hilft ebenfalls, genauso wie ausreichend Trinkpausen, Wassereimer und Eistonnen.
Der Spielstart des TSV Schott Mainz in Morbach wurde frühzeitig abgesagt, auf Empfehlung des Rheinland-Verband hin. Das Trainer-Duo Sascha Meeth und Thomas Schwarz nutzt den eigenen Naturrasen. Der Auftakt wurde auf Samstag, acht Uhr, verlegt, Montag ging es ins klubeigene Fitnessstudio. 60, 70 Minuten kurz und knackig wird trainiert. „Wir arbeiten, die Spieler schützend, unser Pensum ab“, sagt Meeth, „die wichtigen Elemente haben wir durchgeboxt und alle athletischen Komponenten abgearbeitet.“ Größere Spielformen und weniger direkte Duelle lauten das Credo.
Vom Glück des eigenen Rasenplatzes spricht auch Gau-Odernheims Trainer Florian Diel, der auf Sitzungen in der stickigen Kabine verzichtet und die Intensität dezent dosiert. Ihre Läufe zur Vorbereitung auf die Vorbereitung rissen einige Mainzer Spieler um Mitternacht am Rhein ab. „Es darf nie gesundheitsgefährdend werden“, sagt Artur Lemm. Ein Stück weit nach Gefühl kürzte der neue Wormatia-Trainer manche Einheit ab. Der notorische zwölfminütige Abschlusslauf wurde am Donnerstag gestrichen. Der Rasenplatz in Weinsheim (Lemm: „ein Teppich“) ist gegenüber den Kunstrasenplätzen zu Walldorfer Zeiten gerade ein Genuss.
In ebendiesen kommt die TuS Marienborn nicht. Trotz Korks statt schwarzen Granulats heizt der Kunstrasen kräftig auf. Deshalb gab Trainer Timm Belz Donnerstag Hitzefrei und setzte für diesen Freitag, vor dem geselligen Einstandsabend, taktische Grundlagen im Zehn gegen Null an. Zudem wird die Zeit für Videostudium im schattigen Mannschaftsraum genutzt. Der Schritt hin zu mehr Intensität in den Spielformen wurde aufgeschoben. Einige Spieler holten sich bei Athletiktrainer Christopher Dietrich Alternativ-Tipps, gingen in Mannschaftsstärke in die Cardio-Ecke im Gym – oder zogen Bahnen im Schwimmbad.
Die Kreuznacher Eintracht bittet am Sonntagfrüh zum Lauf ins schöne Salinental und dosierte vor dem Wochenende das Training. Taktisches Anlaufen und lockeres Abschlusskickchen auf den Rasenplätzen gehen bei dem Wetter, wie Trainer Amin Ouachchen sagt.
Ausgerechnet das designierte Hitzerekord-Wochenende hat sich Kunstrasen-Club SV Gonsenheim für sein Trainingslager im badischen Walldorf ausgesucht, nach dem Aufgalopp morgens um zehn Uhr, dann zwei unverändert intensiven Einheiten und zwei freien Trainingstagen. Am Freitagabend sowie Samstag- und Sonntagmorgen setzte Trainer Luca Vanni Einheiten an. Ansonsten geht es in die Kraftkammer, auf Kajak-Tour und Mannschaftsabende. Einen solchen gönnt sich auch das Trainerteam, beginnend auf dem Padel-Platz. So war zumindest der Plan.