Start in die Rückrunde mit einem Unentschieden

Der FC Widnau holte auswärts beim FC Triesen einen Punkt. Die Partie endete 1:1 (0:0).
Unser FC Widnau zeigte von Beginn an eine gute Leistung und war über weite Strecken das bessere Team. Vor allem in der ersten Halbzeit spielte sich vieles in der gegnerischen Hälfte ab, jedoch fehlte noch die letzte Konsequenz vor dem Tor.
Direkt nach der Pause, in der 47. Minute, traf Leandra Häusler zur verdienten 1:0 Führung. Auch danach blieb Widnau spielbestimmend und liess hinten wenig zu.
Erst in den Schlussminuten kam Triesen nochmals auf und nutzte eine ihrer wenigen Chancen. In der 89. Minute fiel der Ausgleich zum 1:1. So muss sich Widnau am Ende mit einem Punkt zufriedengeben.
FC Triesen – FC Widnau 1:1
FC Triesen: Marie Göldi, Nicole Sprecher, Eva Fasel, Sina Kollmann, Elena Lohner, Jasmin Antonia Ackermann, Melina Meyer, Camilla Maria Kind, Lilly Falk, Julia Beck, Naomi Kindle - Trainer: Aron Horvath
FC Widnau: Lea Spreiter, Joya Baumgartner, Sarah Baumberger, Leonie Ritz (72. Lisa Brockmann), Iris Hutter, Mailin Löhrer (57. Alina Pfister), Leandra Häusler (50. Alicia Silva Vieira), Lenya Haltiner (90. Mailin Löhrer), Emma Dietsche, Andrea Sanchez Murcia (82. Julia Poljansek), Michelle Walt - Trainer: Daniele Rubelli
Tore: 0:1 Leandra Häusler (47.), 1:1 Jasmin Antonia Ackermann (89.)