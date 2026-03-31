Start in die Rückrunde mit einem Unentschieden

Punkteteilung für den FC Widnau – Foto: FC Widnau Presse

Der FC Widnau holte auswärts beim FC Triesen einen Punkt. Die Partie endete 1:1 (0:0).

Unser FC Widnau zeigte von Beginn an eine gute Leistung und war über weite Strecken das bessere Team. Vor allem in der ersten Halbzeit spielte sich vieles in der gegnerischen Hälfte ab, jedoch fehlte noch die letzte Konsequenz vor dem Tor.

Direkt nach der Pause, in der 47. Minute, traf Leandra Häusler zur verdienten 1:0 Führung. Auch danach blieb Widnau spielbestimmend und liess hinten wenig zu.

Erst in den Schlussminuten kam Triesen nochmals auf und nutzte eine ihrer wenigen Chancen. In der 89. Minute fiel der Ausgleich zum 1:1. So muss sich Widnau am Ende mit einem Punkt zufriedengeben.