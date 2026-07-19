Start in die neue Saison 2026/2027 – Der Neuaufbau beginnt

Mit dem heutigen Freundschaftsspiel gegen den TV Herlikofen startet unsere Mannschaft in die Vorbereitung auf die neue Saison. Nach einer vergangenen Spielzeit, die nicht den Erwartungen und den vor der Saison gesteckten Zielen entsprochen hat, richtet sich der Blick nun konsequent nach vorne.

Für die kommende Saison steht der Neuaufbau der Mannschaft im Mittelpunkt. Dabei setzt der Verein bewusst auf Kontinuität und die eigenen Reihen: Das Traineramt übernehmen künftig die beiden Spieler Michael Bruni und Marco Schwab, die ihre Erfahrung und ihre Verbundenheit zum Verein einbringen werden. Gemeinsam wollen sie neue Impulse setzen, die Mannschaft weiterentwickeln und Schritt für Schritt wieder zu alter Stärke führen.