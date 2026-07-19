Start in die neue Saison 2026/2027 – Der Neuaufbau beginnt

Vorbericht: Start in die neue Saison – Der Neuaufbau beginnt
Mit dem heutigen Freundschaftsspiel gegen den TV Herlikofen startet unsere Mannschaft in die Vorbereitung auf die neue Saison. Nach einer vergangenen Spielzeit, die nicht den Erwartungen und den vor der Saison gesteckten Zielen entsprochen hat, richtet sich der Blick nun konsequent nach vorne.
Für die kommende Saison steht der Neuaufbau der Mannschaft im Mittelpunkt. Dabei setzt der Verein bewusst auf Kontinuität und die eigenen Reihen: Das Traineramt übernehmen künftig die beiden Spieler Michael Bruni und Marco Schwab, die ihre Erfahrung und ihre Verbundenheit zum Verein einbringen werden. Gemeinsam wollen sie neue Impulse setzen, die Mannschaft weiterentwickeln und Schritt für Schritt wieder zu alter Stärke führen.
Das heutige Freundschaftsspiel gegen den TV Herlikofen bildet den Auftakt dieses Neuanfangs. Neben dem sportlichen Ergebnis steht vor allem im Vordergrund, erste Abläufe einzustudieren, das Zusammenspiel zu verbessern und die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison zu legen.
Die Mannschaft freut sich auf die bevorstehende Aufgabe und hofft auf die Unterstützung ihrer Zuschauer, um gemeinsam den Grundstein für einen erfolgreichen Neuaufbau zu legen.