 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligavorschau

Start in die neue Ligasaison

Kreisliga 2 Donau/Isar 1. Spieltag

Am 1. Spieltag der neuen Saison dürfen sich die Fans auf ein packendes Fußballwochenende freuen. Den Auftakt macht am Samstag, den 23. August 2025, um 15:00 Uhr das Duell zwischen dem FC Finsing und dem FC Ampertal Unterbruck. Beide Teams wollen direkt ein Ausrufezeichen setzen und sich mit einem Sieg in der Tabelle positionieren.

Der Sonntag, 24. August 2025, verspricht ebenfalls spannende Begegnungen. Um 15:00 Uhr empfängt der SV Eintracht 60 Berglern den FC Moosburg – eine Partie, bei der sich beide Mannschaften viel vorgenommen haben. Parallel trifft der BC Attaching auf den FC Moosinning II, während der SC Kirchdorf 1971 den FC Lengdorf herausfordert.

Gleichzeitig stehen weitere interessante Matches an: Der FC SF Eitting empfängt den SV Kranzberg, und der TSV Nandlstadt trifft zu Hause auf den TSV Allershausen. Der SC Moosen/Vils misst sich zur gleichen Zeit mit dem TSV Wartenberg.

Mit diesen Partien verspricht der erste Spieltag gleich zum Auftakt viel Spannung, Leidenschaft und die ersten Weichenstellungen für die neue Saison.

Morgen, 15:00 Uhr
FC Finsing
FC Finsing
FC Ampertal Unterbruck
FC Ampertal Unterbruck
15:00
So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Eintracht 60 Berglern
SV Eintracht 60 Berglern
FC Moosburg
FC Moosburg
15:00
So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
BC Attaching
BC Attaching
FC Moosinning
FC Moosinning II
15:00
So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SC Kirchdorf 1971
SC Kirchdorf 1971
FC Lengdorf
FC Lengdorf
15:00
So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
FC SF Eitting
FC SF Eitting
SV Kranzberg
SV Kranzberg
15:00
So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Nandlstadt
TSV Nandlstadt
TSV Allershausen
TSV Allershausen
15:00
So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SC Moosen/Vils
SC Moosen/Vils
TSV Wartenberg
TSV Wartenberg
15:00
Aufrufe: 022.8.2025, 14:41 Uhr
Helmut KampaAutor