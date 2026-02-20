Start in die Liga-Restrunde gegen die TSG Balingen

Rund sechs Wochen Vorbereitung, in denen man insgesamt sechs Testspiele sowie ein zehntägiges Trainingslager in der Türkei absolvierte, liegen hinter unserer Mannschaft. Bis auf die knappe 2:3-Niederlage gegen den Ligakonkurrenten SC Freiburg II konnte unser FCH alle weiteren Testspiele gegen den VfR Mannheim (5:4), den FC Jeunesse Canach (6:0), im Trainingslager gegen Rapid Wien II (2:0) und den SV Meppen (4:1) sowie am Wochenende gegen den Bahlinger SC (3:2) für sich entscheiden. Mit Kaan Inanoglu, Robert Geller und Sean Busch verstärkten sich unsere Grün-Weißen in der Winterpause in der Offensive mit drei Neuzugängen. Minos Gouras, Amar Suljić und Ken Mata verließen den Verein im Winter.

In der Regionalliga Südwest haben unsere Grün-Weißen mit einer Ausbeute von 32 Punkten auf dem 6. Tabellenplatz überwintert. Die bisherige Saisonbilanz weist 8 Siege, 8 Unentschieden und 4 Niederlagen auf. Zuletzt verabschiedete man sich Anfang Dezember mit einem 2:0-Auswärtssieg gegen den Bahlinger SC in die Winterpause.

Der Gegner

Die TSG Balingen steckt mit einer Ausbeute von 16 Punkten auf Tabellenplatz 16 aktuell im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest. 4 Siege konnte die Mannschaft von Cheftrainer Murat Isik, der den Verein im Sommer verlassen wird, bisher holen. Ansonsten stehen 12 Niederlagen und 4 Unentschieden zu Buche. Mit 49 Gegentoren weisen die Balinger derzeit die anfälligste Defensive der Liga auf und stellen zudem mit 23 erzielten Toren die drittschwächste Offensive des Wettbewerbs. Aus den letzten 12 Ligaspielen konnte der Aufsteiger lediglich einen Sieg am 16. Spieltag gegen den TSV SCHOTT Mainz (4:1) holen. Mit einer 1:2-Heimniederlage gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz verabschiedete man sich im Dezember in die Winterpause.

Das sagt der Trainer

„Nach der langen Winterpause ist es für alle Mannschaften schwer, wieder loszulegen und gleich den Rhythmus zu finden. Natürlich wächst auch der Druck wieder, aber das gehört nun mal dazu“, so Cheftrainer Roland Seitz. „Wir sind zwar der Favorit im Spiel, aber wir wissen, dass die TSG Balingen auch einen guten Fußball spielt, wenn man sie spielen lässt. Deswegen dürfen wir dem Gegner gar nicht erst viel Luft lassen. Wir haben einen guten Kader und eine Mannschaft mit Zielen, die das erste Spiel nach der Winterpause unbedingt gewinnen möchte.“

Die Bilanz

12-mal trafen unser FCH und die TSG Balingen bisher in der Regionalliga Südwest aufeinander. Die Bilanz: 7 Siege für Grün-Weiß, 2 Siege für die TSG und 3 Unentschieden. Zu Hause haben unsere Grün-Weißen bisher kein Duell gegen die Schwaben verloren. In der Hinrunde der laufenden Saison feierten die Homburger am 4. Spieltag einen 4:1-Auswärtssieg in Balingen. Nach der Halbzeitführung durch Markus Mendler bauten in der zweiten Hälfte Amar Suljić per Doppelpack und Frederik Schumann die Führung aus. Den letzten Heimsieg gegen die Balinger gab es für unseren FCH am 28. Spieltag der Saison 2023/24. Damals setzte man sich durch einen Doppelpack von Phil Harres mit 2:1 gegen die TSG durch. Gegen Ende wurde es durch den Last-Minute-Anschlusstreffer der Gäste sowie ein weiteres aberkanntes Tor nochmal brenzlig, aber die Homburger brachten den Heimerfolg über die Bühne.

Das Personal

Unser FCH muss voraussichtlich die restliche Saison auf Torhüter Lukas Hoffmann verzichten, der sich im Trainingslager einen Sehnenabriss im rechten Sitzbein sowie ein Faserbündelriss zugezogen hat. Zudem fällt Tim Littmann aufgrund einer Schambeinentzündung weiterhin aus. Wir wünschen beiden eine gute Genesung!

Außerdem müssen die Homburger am Samstag auf Neuzugang Sean Busch (Sprunggelenksverletzung) verzichten. Ansonsten kann Cheftrainer Roland Seitz nach aktuellem Stand personell aus dem Vollen schöpfen. Mit dabei sind nach langer Verletzungspause auch wieder Michael Heilig und Hilal El-Helwe.

Anstoß unseres Heimspiels am Samstag gegen die TSG Balingen ist um 14 Uhr im Homburger Waldstadion. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichterin Naemi Breier.