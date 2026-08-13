Start in die Kreisliga 1: Beim SV Polling herrscht die große Zurückhaltung Fußball-Kreisliga von Oliver Rabuser · Heute, 16:44 Uhr · 0 Leser

Szene mit Maximilian Haunstetter (Ball) – Foto: Oliver Rabuser

Der Bezirksliga-Absteiger SV Polling muss mit dezimiertem Kader in die Kreisliga-Saison starten. Die Erwartungen sind gering.

Es waren mit die schönsten Tage, die ein Sportler durchleben kann. Vor rund 13 Monaten stand ganz Polling Kopf, feierte die Rückkehr der Fußballer in die Bezirksliga nach 40 Jahren Absenz. Eine Euphorie, von der inzwischen nichts mehr übrig ist. Weniger ob des Abstiegs in die Kreisliga, wenngleich Tobias Niederleitner bestätigt, dass zuletzt „einige mit der Motivation zu kämpfen“ hatten. Doch häufen sich am Jakobsee aktuell Problemfelder an, die in Summe toxische Wirkung entfachen könnten. Nahezu fest steht jetzt schon: Der SV Polling wird sich nicht in den Kreis der Titelaspiranten in der Kreisliga 1 einreihen. Allen voran schlagen die Veränderungen beim Kader ins Kontor. Fabian Berg, Markus Kaspar und Vize-Abteilungsleiter Niederleitner haben einen Strich unter ihre Laufbahn gesetzt. Julian Jäcker und Fabian Hägl haben kaum mehr Zeit für das Hobby in Stollenschuhen. Immerhin konnte Michael Stoßberger nach viel Grübeln während der Vorbereitung für eine letzte Saison als Aktiver bewegt werden. „Es ist ein Jahr des Umbruchs“, stellt Trainer Max Jochner fest.

Auch der private Bereich einiger Kicker prägt das Gesamtbild. Junggesellenabschiede und Hochzeiten mehren sich, berufliche und andere Belange drängen in den Vordergrund. Da helfen dann auch die von Jochner so beliebten Teambuildings nur bedingt, wie zuletzt das gemeinsame Schlauchbootfahren. „Man versucht viel“, versichert der Coach. „Aber was willst du machen, wenn bei einigen der Fußball nicht mehr oberste Priorität hat?“ Die aber braucht es, will man in einer bärenstarken Kreisliga mit ähnlichem Leistungsniveau bei zahlreichen Klubs die Norm wahren. Zumal durch vorgenannte Thematik auch den jungen Spielern des SVP, wie Felix Arnold und Maxi Haunstetter, möglicherweise nicht das nötige Maß an Führung zur Seite steht. Zu allem Überfluss stehen in den ersten Spielwochen Benedikt Veicht, Marcel Mayr (beide mit Muskelverletzungen) sowie Stammkeeper Maximilian Schuster (Bandscheibe) nicht zur Verfügung. „Wir kommen nicht auf dem Zahnfleisch, sondern auf der Zahnwurzel daher“, umschreibt Jochner das Malheur. Der 43-Jährige beteuert, diese Aufnahme sei „keine Tiefstapelei“. Er wisse selbst nicht so genau, wo es heuer hingehen könnte. Entsprechend sind die ersten Etappenziele von jedweder Tiefe befreit. „In der Liga ankommen und nicht die ersten Spiele alle verlieren.“ Vor allem natürlich, den absoluten Worst-case gekonnt umschiffen: „Maximal nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“ Gelingt das, wäre „der Anschluss nach oben“ vielleicht in Sicht.