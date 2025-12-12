Start in die Hallensaison: Qualifikation zum Masters-Cup beginnt

– Foto: Aimée Frost

Insgesamt 17 Teams wollen am 30.01.2026 beim 36. Masters-Cup, der letztmals in der altehrwürdigen Cuxhavener Rundturnhalle ausgetragen wird, teilnehmen. Sieben von ihnen müssen die Hoffnungen schon am morgigen Samstag zu Grabe tragen. Denn beim von der Spielvereinigung BISON veranstalteten Qualifikationsturnier in der Sporthalle Cadenberge fallen erste wegweisende Entscheidungen.

Nur der Sieger des Concordia Lampel & Petri Cups darf nämlich an an den folgenden drei Qualifikationsturnieren teilnehmen, wofür sich die Bezirksligisten FC Cuxhaven, Rot-Weiss Cuxhaven und TSV Altenwalde sowie die sechs stärksten Kreisligisten der Region direkt qualifizierten. Die abstiegsgefährdeten Kreisligisten BISON und FC Wanna-Lüdingworth führen derweil das Teilnehmerfeld in Cadenberge an. Hinzu gesellen sich der der ambitionierte SV Spieka, der im Vorjahr beachtliche Auftritte hinlegende und am Masters-Cup teilnehmende TSV Altenbruch, die SG Nordholz/Oxstedt, der FC Basbeck-Osten und TuRa Hechthausen. Darüber hinaus sprang der TSV Oberndorf, aktueller Viertplatzierter der 2. Kreisklasse Nord, für den SC Hemmoor ein. Concordia Lampel & Petri Cup: Der Spielplan