Start in die Hallensaison: Qualifikation zum Masters-Cup beginnt

Insgesamt 17 Teams wollen am 30.01.2026 beim 36. Masters-Cup, der letztmals in der altehrwürdigen Cuxhavener Rundturnhalle ausgetragen wird, teilnehmen. Sieben von ihnen müssen die Hoffnungen schon am morgigen Samstag zu Grabe tragen. Denn beim von der Spielvereinigung BISON veranstalteten Qualifikationsturnier in der Sporthalle Cadenberge fallen erste wegweisende Entscheidungen.
Nur der Sieger des Concordia Lampel & Petri Cups darf nämlich an an den folgenden drei Qualifikationsturnieren teilnehmen, wofür sich die Bezirksligisten FC Cuxhaven, Rot-Weiss Cuxhaven und TSV Altenwalde sowie die sechs stärksten Kreisligisten der Region direkt qualifizierten. Die abstiegsgefährdeten Kreisligisten BISON und FC Wanna-Lüdingworth führen derweil das Teilnehmerfeld in Cadenberge an. Hinzu gesellen sich der der ambitionierte SV Spieka, der im Vorjahr beachtliche Auftritte hinlegende und am Masters-Cup teilnehmende TSV Altenbruch, die SG Nordholz/Oxstedt, der FC Basbeck-Osten und TuRa Hechthausen. Darüber hinaus sprang der TSV Oberndorf, aktueller Viertplatzierter der 2. Kreisklasse Nord, für den SC Hemmoor ein.
Aufgeteilt wurden die Mannschaft in zwei Vierergruppen. In der Gruppe Haustechnik Wolter kommt es ab 13.00 Uhr unter anderem zum Derby zwischen Nordholz/Oxstedt und Spieka: Komplettiert wird sie von Wa-Lü und Basbeck-Osten. Die Gruppe Holzbau Simon bilden Gastgeber BISON, Altenbruch, Hechthausen und Oberndorf. Die auf Rang eins und zwei liegenden Mannschaften beider Gruppen erreichen die ab 16.45 Uhr beginnende Endrunde. Hier wird im Modus Jeder-gegen-Jeden der Turniersieger, welcher sich schon am kommenden Wochenende in Lamstedt mit stärkeren Gegner messen darf, ermittelt.