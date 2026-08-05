Start in der Kreisklasse 2: Wer patzt zum Auftakt?

Die sportlichen Vorgaben für die kommenden Monate sind knallhart gesteckt: Nur der Meister schafft als direkter Aufsteiger den Sprung nach oben, während der Vizemeister als Aufsteiger über die Relegation eine Zusatzchance erhält. Am Tabellenende droht von Sekunde eins an purer Nervenkitzel: Die drei letztplatzierten Teams steigen als feste Absteiger direkt ab. Dem Tabellenelften droht zudem der Gang in die Relegation, um den drohenden Status als Absteiger über die Relegation im letzten Moment noch abzuwenden. Als heißeste Anwärter auf die Spitzenplätze gelten in dieser Saison der TSV Milbertshofen und der FC Alte Haide - DSC München, die beste Chancen haben, ganz oben mitzumischen. Aber auch die anderen Vereine sind keineswegs zu vergessen. Es zeichnet sich ab, dass es diese Saison eine extrem harte Liga wird, was den Aufstieg betrifft. Niemand wird die Punkte kampflos hergeben. Auch Tobias Pollinger, Abteilungsleiter vom TSV Milbertshofen, rechnet mit einer extrem spannenden Saison für alle Beteiligten.

Der Ball rollt erstmals am Sonntag, den 23. August 2026. Um 12:45 Uhr eröffnen der SV Lohhof II und der TSV Milbertshofen die Spielzeit. Der TSV Milbertshofen, der in der vergangenen Saison noch in der Kreisklasse 4 kickte, hat nun in die Kreisklasse 2 gewechselt. Dort spielten sie direkt eine bärenstarke Rolle und schrammten nur hauchdünn am Aufstieg vorbei – entsprechend ambitioniert startet das Team nun in den neuen Anlauf. Nur 15 Minuten später, um 13:00 Uhr, folgt der Anpfiff bei der Begegnung zwischen dem SV Riedmoos und dem SV Istiklal München.

So., 23.08.2026, 13:00 Uhr SV Riedmoos Riedmoos SV Istiklal München SV Istiklal 13:00 PUSH

Volles Programm am Nachmittag

Am Nachmittag nimmt der Spieltag weiter an Fahrt auf. Um 14:30 Uhr kämpft der SC Inhauser Moosgegen den SV Nord München-Lerchenau II um die ersten Punkte. Um 15:00 Uhr dürfen sich die Fans auf zwei zeitgleiche Partien freuen: Der VfR Garching II bittet den FV Rot-Weiß Birkenhof-Eschenried zum Tanz, während der SV Türkspor Allach den FC Alte Haide - DSC München empfängt. Die Gäste haben sich im Sommer mit namhaften Akteuren verstärkt und reisen als absoluter Top-Favorit der Kreisklasse 2 zum ersten echten Härtetest an. Als absoluter Ausnahmespieler wird dabei Emre Tunc im Fokus stehen. Der ehemalige Regionalliga-Stürmer (unter anderem aktiv für Türkgücü München und den VfR Garching) soll der Offensive des Top-Favoriten von der ersten Sekunde an die entscheidende Durchschlagskraft verleihen.

Nachzügler im September

Abgerundet wird der Spieltag erst gut zwei Wochen später durch zwei Abendspiele unter Flutlicht. Am Mittwoch, den 9. September 2026, empfängt der SV Italia 1965 München um 19:30 Uhr den FC Fasanerie Nord. Am darauffolgenden Donnerstag, den 10. September 2026, schließt die Partie zwischen dem FC Phönix Schleißheim und dem FC Eintracht München (ebenfalls um 19:30 Uhr) den ersten Spieltag endgültig ab.

Do., 10.09.2026, 19:30 Uhr FC Phönix Schleißheim Schleißheim FC Eintracht München FC Eintracht 19:30 PUSH

Fazit: Heißer Tanz im Norden und Süden des Umlands

Am Ende wird sich in dieser Spielzeit kein Team auf Vorschusslorbeeren ausruhen können. Während die namhaften Kader für die nötige Qualität an der Spitze sorgen, lauert die Konkurrenz in einer extrem ausgeglichenen Liga nur auf Fehler der Favoriten. Der Kampf um das rettende Ufer und das begehrte Ticket nach oben wird den Teams alles abverlangen – ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen im Münchner Fußball-Unterhaus ist vom ersten Anpfiff an garantiert.