Start gegen Peterskirchen: Miesbach will sich weiter etablieren

Der SV Miesbach startet in Peterskirchen in die neue Saison der Bezirksliga Ost. Der Klassenerhalt ist oberstes Saisonziel.

Miesbach – Sechs Wochen schweißtreibender Vorbereitung hat der SV Miesbach hinter sich, nun sind alle heiß auf den Saisonstart der Bezirksliga Ost. Nach einer starken vergangenen Spielzeit als Aufsteiger geht es für die Kreisstädter jetzt darum, sich in der Bezirksliga zu etablieren.

Ein bärenstarker Platz sechs stand für den Aufsteiger nach der Saison 2024/25 zu Buche. Mit dem Kampf gegen den Abstieg hatten die Kreisstädter zu keinem Zeitpunkt etwas zu tun und erreichten ihr Saisonziel, den Klassenerhalt, schon Wochen vor der Sommerpause. „Die Mannschaften vor uns waren besser, wir waren Best of the Rest und haben für das erste Jahr eine optimale Saison gespielt“, blickt Trainer Hans-Werner Grünwald zurück.

Der Trainer

Mit Grünwald gehen die Miesbacher auch in ihr zweites Bezirksliga-Jahr und haben damit weiterhin einen erfahrenen Trainerfuchs an der Seitenlinie, der bereits seine fünfte Saison beim SV bestreitet. Zuvor coachte der Ex-Profi 30 Jahre lang seinen Heimat-Verein TSV Weyarn. Was die Gegneranalyse und die Vorbereitung seines Teams angeht, dürfte ihm kaum jemand etwas vormachen.

Der Kader

Mit Drilon Shukaj vom Ligarivalen Holzkirchen haben die Miesbacher ihre Offensive in der Sommerpause noch einmal deutlich verstärkt. Hinzu kamen Benedikt Gerr (aus Warngau), Florian Haas (aus Darching) und Niklas Kottmair (vom SV Bad Tölz). „Wir haben den Kader sukzessive erweitert, um mehr Konkurrenzkampf zu schaffen“, berichtet Grünwald. „Niemand soll sich ausruhen können. Wir sind breiter aufgestellt, alle Neuen haben sich super integriert.“

Die Leistungsträger

Kapitän Marinus Veit im Abwehrzentrum und Top-Stürmer Josef Sontheim sind die beiden Fixpunkte im Kader. Veit hält die Defensive zusammen und kann sich beizeiten auch in die Offensive einschalten. Sontheim erzielte in der zurückliegenden Spielzeit 30 Treffer, war aber zuletzt angeschlagen. „Er hat wieder trainiert, wird aber zwei bis drei Wochen brauchen, um wieder in den Rhythmus zu kommen.“

Die Vorbereitung

Hochzufrieden war man im Miesbacher Lager mit der Trainingsbeteiligung. „Fast alle hatten 18 oder mehr der insgesamt 22 Einheiten. Die Jungs haben super mitgezogen.“ Auch die Ergebnisse der Testspiele waren vielversprechend. Neben Siegen gegen Deisenhofen II, Bad Heilbrunn und die U19 aus Unterhaching gab es ein Remis gegen Penzberg und eine Niederlage gegen Lenggries. „Und da haben wir uns durch individuelle Fehler selbst geschlagen. Die sollten wir jetzt möglichst abstellen.“

Was zu erwarten ist

„Wenn es wieder so läuft wie vergangenes Jahr, dann sind wir zufrieden. Ich denke, die Liga ist wieder ungefähr genauso stark.“ Als Favoriten sieht Grünwald die Landesliga-Absteiger aus Bruckmühl und Forstinning, sowie das aufgerüstete Team aus Ampfing. „Wir wollen uns in der Liga etablieren und den sechsten Platz bestätigen“, erklärt der Trainer. „Wir konnten auch vergangene Saison mit jedem Gegner mithalten, müssen dafür aber Woche für Woche alles abrufen.“

Das Saisonziel

„Wenn wir am Schluss zwischen Platz fünf und acht landen, dann sind wir zufrieden“, fasst der SV-Coach die Ambitionen der Miesbacher zusammen.

Der Auftakt

An diesem Samstag um 18 Uhr starten die Miesbacher mit einem Auswärtsspiel beim TSV Peterskirchen in die neue Spielzeit. Peterskirchen schloss die vergangene Saison zwei Punkte hinter dem SV auf Rang sieben ab. „Sie haben viel Qualität im Kader und leben von der mannschaftlichen Geschlossenheit.“ Als Stützen des Teams sieht Grünwald Markus und Marcel Schauberger. „Auch wenn wir vergangene Saison zwei Mal gegen sie gewonnen haben, erwarten wir ein Duell auf Augenhöhe. Wir werden uns nicht verstecken und wollen einen guten Start. Mindestens einen Punkt wollen wir mitnehmen.“