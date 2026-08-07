Start frei: Das Rennen um die Kreisliga-Krone beginnt

Die Sommerpause ist vorbei und das Warten hat ein Ende! Wenn am kommenden Freitagabend pünktlich um 19:00 Uhr das Flutlicht angeknipst wird, startet die Kreisliga Donau/Isar 2 in eine hochbrisante Saison 2026/27. Selten war das Teilnehmerfeld so ausgeglichen und voller packender Geschichten wie in diesem Jahr. Im Rampenlicht stehen die hungrigen Aufsteiger aus Eching, Eichenried und Taufkirchen, die den Schwung ihrer Meisterschaftsrunden mitnehmen wollen. Dem gegenüber steht der ambitionierte Bezirksliga-Absteiger aus Altenerding, der die direkte Rückkehr ins Visier nimmt. Doch die etablierte Konkurrenz schläft nicht: Die haarscharf gescheiterten Top-Teams der Vorsaison wie Kranzberg, Wartenberg und Finsing brennen auf Wiedergutmachung. Uns erwartet ein packendes Auftaktwochenende, das vom ersten Anpfiff an packende Derbys, taktische Finessen und puren Kampf verspricht.

So., 16.08.2026, 13:30 Uhr SpVgg Altenerding Altenerding SV Eichenried Eichenried 13:30 PUSH

Gegensätze im Semptstadion: Bezirksliga-Rückkehrer empfängt furiosen Durchmarsch-Aufsteiger

Der Sonntag startet mit einem hochbrisanten Nachbarschaftsduell im Sepp-Brenninger-Stadion, das gegensätzlicher kaum sein könnte. Die Hausherren der SpVgg Altenerding brennen auf Wiedergutmachung: Nach einem harten Jahr in der Bezirksliga mussten die Semptstädter den bitteren Abstieg hinnehmen und wollen nun im vertrauten Kreisliga-Oberhaus sofort zeigen, dass der Blick wieder nach oben geht. Sie treffen jedoch auf einen extrem selbstbewussten Gegner. Der SV Eichenried blickt auf eine absolut furiose Vorsaison zurück, in der das Team die Kreisklasse dominierte und nach einer souveränen Spielzeit als erster direkter Aufsteiger das Ticket für das Kreisoberhaus löste. Der hungrige Neuling will sich vom großen Namen des Absteigers keineswegs einschüchtern lassen und setzt auf seine eingespielte, kaltschnäuzige Abteilung Attacke. Wer in diesem hitzigen Derby die Nerven behält und die Fehler des Gegners eiskalt bestraft, wird das Feld als Derbysieger verlassen.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr FC Ampertal Unterbruck Unterbruck FC Lengdorf FC Lengdorf 15:00 PUSH

Abnutzungskampf im Ampertal: Solides Mittelfeld fordert hungrige Top-Fünf Den Schlusspunkt des ersten Spieltags setzen die Teams im Stadion Ampertal Unterbruck, wo ein echtes Verfolgerduell der vergangenen Spielzeit wartet. Die Ampertaler gehen mit einer soliden Basis in die neue Runde, nachdem sie im Vorjahr einen respektablen achten Tabellenplatz verbuchen konnten. Zum Auftakt wollen die Unterbrucker ihre Heimspielstätte sofort wieder zur uneinnehmbaren Festung machen. Mit dem FC Lengdorf reist jedoch ein echter Brocken an, der die vergangene Saison auf einem starken fünften Platz abschloss und das obere Tabellendrittel fest im Blick hat. Lengdorf ist für seine extreme mannschaftliche Geschlossenheit und unbändigen Kampfgeist bekannt. Ein echter Abnutzungskampf par excellence, bei dem Wille und Fitness in der Schlussphase den Ausschlag über die ersten Punkte der neuen Saison geben dürften.

Etablierte Heimstärke gegen den Meister-Express: Eching fordert den Sechsten Das einzige Samstagsspiel des Wochenendes führt zwei absolute Traditionsvereine auf dem Moosener Sportplatz zusammen – und es ist gleichzeitig das Duell des etablierten Sechsten gegen den hungrigen Neuling. Die Heimelf geht mit breiter Brust in das erste Match, schließlich schloss der SC Moosen die vergangene Saison auf einem beachtlichen sechsten Tabellenplatz ab. Auf dieser soliden Basis wollen die Hausherren aufbauen, defensiv gewohnt sicher stehen und nach Ballgewinnen nadelstichartige Konter zu setzen. Mit dem TSV Eching reist allerdings ein echter Hochkaräter an: Der Traditionsverein dominierte das Vorjahr in der Kreisklasse, feierte souverän die Meisterschaft und kehrt nun auf direktem Weg ins Kreisoberhaus zurück. Die Echinger brennen darauf, den Schwung des Titels mitzunehmen und sofort ein frühes Ausrufezeichen im Kampf um die oberen Tabellenplätze zu setzen. Der Aufsteiger wird geduldig agieren müssen, um die Lücken im eingespielten Moosener Abwehrriegel zu finden.

Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr TSV Wartenberg Wartenberg SC Kirchdorf 1971 SC Kirchdorf 19:00 PUSH

Flutlicht-Auftakt im Sportpark: Wartenberg bittet Kirchdorf zum Saisonstart Die lange Sommerpause hat endlich ein Ende, wenn im Wartenberger Sportpark das Flutlicht für das offizielle Eröffnungsspiel der neuen Saison angeknipst wird. Die Hausherren brennen darauf, die Zittersaison des Vorjahres endgültig vergessen zu machen: In der vergangenen Spielzeit steckte der TSV tief im Tabellenkeller fest und entkam erst auf den allerletzten Drücker mit nur einem mickrigen Punkt Vorsprung als Tabellenzehnter dem bitteren Gang in die Abstiegsrelegation. Ganz anders verlief das Jahr beim SC Kirchdorf, der eine absolut solide Runde spielte und die abgelaufene Spielzeit auf einem gesicherten siebten Tabellenplatz im Mittelfeld beendete. Nun reisen die Kirchdorfer mit der klaren Marschroute an, die Räume geschickt eng zu machen und den Gastgebern mit einer kompakten Mittelfeldzentrale den Spaß am Kombinieren zu nehmen. Ein echter Charaktertest zum Auftakt, bei dem Nuancen über den ersten Dreier des Jahres entscheiden werden.

Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr SV Kranzberg SV Kranzberg FC Moosburg FC Moosburg 19:00 PUSH

Relegations-Frust trifft auf Neuanfang: Vize Kranzberg bittet Moosburg zum Härtetest Zeitgleich steigt auf der Sportanlage in Kranzberg ein echtes Schwergewicht-Duell, das von der ersten Sekunde an Hochspannung verspricht. Die Kranzberger gehen mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch in die neue Spielzeit: In der vergangenen Saison schrammte das Team als Tabellenzweiter nur haarscharf am großen Coup vorbei. Da der TSV Allershausen im Endspurt den direkten Vergleich für sich entschied, zog Kranzberg im Meisterrennen den Kürzeren – und da auch die anschließende Relegation keinen Erfolg brachte, blieb der ersehnte Aufstieg in die Bezirksliga verwehrt. Ganz anders verlief das Vorjahr beim FC Moosburg, der nach einer wechselhaften Saison auf dem neunten Tabellenplatz einkam und dieses Jahr einen deutlichen Schritt nach vorne machen will. Die Moosburger reisen daher mit frischem Wind und der Ambition an, das Heft des Handelns sofort in die Hand zu nehmen. Auf der Gegenseite will Kranzberg vor heimischer Kulisse den Frust der verpassten Vorsaison in positive Energie ummünzen und dem FCM mit kompromissloser Zweikampfführung den Schneid abkaufen. Ein idealer Gradmesser für den Neustart beider Teams.

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr FC Finsing FC Finsing BC Attaching Attaching 20:00 PUSH

Das Gipfeltreffen der Verfolger: Revanche-Krimi unter Flutlicht Zu späterer Stunde kreuzen zwei der spielstärksten Mannschaften der Liga in Finsing die Klingen – und dieses Duell birgt eine menge sportliche Brisanz aus dem Vorjahr. Die Gastgeber gehen mit viel Rückenwind in die neue Spielzeit, nachdem sie die vergangene Saison auf einem hervorragenden dritten Platz beendeten. Direkt dahinter, mit nur hauchdünnem Rückstand auf dem vierten Rang, lauerte jedoch der heutige Gegner aus Attaching. Die Zuschauer dürfen sich also auf das direkte Wiedersehen der beiden Top-Teams der Vorsaison freuen. Während Finsing über ein pfeilschnelles Umschaltspiel über die Außenbahnen zum Erfolg kommen will, setzt der BC Attaching auf bewährten, dominanten Ballbesitzfußball im Mittelfeld. Ein taktisch geprägtes Offensivspektakel unter Flutlicht ist hier vorprogrammiert.

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr BSG Taufkirchen Taufkirchen FC Moosinning Moosinning II 20:00 PUSH