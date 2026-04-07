Start einer neuen Serie? HFC-Gastspiel in Luckenwalde im Livestream

Nach acht Siegen in Folge ist die beste Serie eines Regionalligisten in Deutschland am Oster-Wochenende gerissen. Obwohl der Hallesche FC zu Gast beim ZFC Meuselwitz bereits früh mit 2:0 geführt hatte, mussten sich die Saalestädter am Ende noch mit 2:3 geschlagen geben. Schon am Dienstagabend will die Elf von Robert Schröder eine neue Siegesserie starten.
Dann sind die Hallenser zum Nachholer des 22. Spieltags beim FSV Luckenwalde zu Gast. Die Mitteldeutsche Zeitung überträgt das Gastspiel im Werner-Seelenbinder-Stadion im Livestream.
Während die Hallenser aus einer Siegesserie kamen, lief es für Luckenwalde in den vergangenen Wochen wechselhaft. Vier Punkte stehen aus den letzten fünf Partien zu Buche. Zuletzt setzte es zu Ostern eine knappe 0:1-Niederlage beim nun wieder zweitplatzierten FC Carl Zeiss Jena. Im Hinspiel jedoch hatte der FSV keine Chance: Schon früh stellte der HFC damals im August die Weichen zum 3:1-Heimerfolg.
Kann der Hallesche FC eine neue Siegesserie starten oder wird der FSV Luckenwalde am Dienstagabend zum Spielverderber. Die Antwort gibt es ab 19 Uhr im Livestream der Mitteldeutschen Zeitung. Für alle Abonnenten der Mitteldeutschen Zeitung oder des "Sport in Halle"-Streamingabos ist der Livestream als Teil des Abos kostenlos.