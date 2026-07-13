Start des Schussenpokals: Baindt und Blitzenreute/Mochenwangen jubeln

– Foto: Simon Reichle

Mit packenden Partien hat am heutigen Montag der Schussenpokal 2026 begonnen. Im Herrman Gropper Sportpark kämpfen die Teams im Rahmen des 70-jährigen Vereinsjubiläums des SV Wolpertswende um den begehrten Turniersieg. Zum Auftakt gab es ein dramatisches Elfmeterschießen und eine knappe Niederlage für den Gastgeber, was den Grundstein für eine verheißungsvolle Fußballwoche legt.

Vom heutigen Montag bis zum Sonntag, den 19. Juli 2026, wird der Herrman Gropper Sportpark in Wolpertswende zum Schauplatz des Schussenpokals. Anlass für diese sportliche Woche ist das 70-jährige Vereinsjubiläum des Gastgebers SV Wolpertswende, der sich auf regen Besuch freut. Die Achtel- und Viertelfinalspiele werden über eine Spielzeit von 80 Minuten ausgetragen. Im Halbfinale sowie im Finale verkürzt sich die Spielzeit auf 60 Minute. Das Spiel um Platz drei wird hingegen über eine Spielzeit von 80 Minuten ausgespielt.

Ein nervenaufreibendes Elfmeterschießen zum Auftakt

Das Turnier startete mit einer hochemotionalen Partie im Achtelfinale zwischen dem SV Baindt und der SGM Blönried/Ebersbach. Die reguläre Spielzeit bot eine dramatische Schlussphase, in der Jan Fischer in der 76. Minute das Tor zum 1:0 für den SV Baindt erzielte, ehe Lorenz Weiss in der 78. Minute zum 1:1 für die SGM Blönried/Ebersbach ausglich. Im anschließenden Elfmeterschießen traf Linus Weiss zum 1:2, Jan Fischer glich zum 2:2 aus, Samuel Maier erzielte das 2:3, Marko Szeibel stellte auf 3:3, David Krauter schoss das 4:3 und Aleksander Goznik besorgte den 5:3-Endstand für den SV Baindt.

Knappe Niederlage für den engagierten Gastgeber

Im zweiten Achtelfinalspiel musste sich der gastgebende SV Wolpertswende der SGM Blitzenreute/Mochenwangen mit 1:2 geschlagen geben. Die Gäste gingen bereits früh in Führung, als Marco Piercamilli in der 12. Minute das Tor zum 0:1 erzielte. Im weiteren Verlauf erhöhte Marc Heyder in der 64. Minute auf 0:2 für die SGM Blitzenreute/Mochenwangen. Der SV Wolpertswende zeigte großen Kampfgeist und erzielte in der 79. Minute durch das Tor von Jan Welte noch den Anschlusstreffer zum 1:2, konnte das vorzeitige Ausscheiden jedoch nicht mehr verhindern.

Die weiteren Achtelfinalduelle am Dienstag und Mittwoch

Das Achtelfinale wird am morgigen Dienstag mit zwei Begegnungen fortgesetzt. Um 17:45 Uhr treffen die SG Baienfurt und die SG Fronhofen/Fleischwangen aufeinander. Im Anschluss wird um 19:15 Uhr die Partie zwischen dem SC Michelwinnaden und dem FV Bad Waldsee angepfiffen. Am Mittwoch, den 15. Juli 2026, steht um 17:45 Uhr das Spiel zwischen dem SV Bergatreute und dem SV Haisterkirch auf dem Plan, gefolgt von dem Duell zwischen dem SV Reute und der SG TSV Bodnegg/Grünkraut um 19:15 Uhr.

Der Kampf um den Viertelfinaleinzug am Donnerstag und Samstag

Am Donnerstag, den 16. Juli 2026, schließen die letzten beiden Achtelfinalpartien diese Runde ab. Um 17:45 Uhr spielt der SV Weingarten gegen den SV Mochenwangen, während um 19:15 Uhr die Begegnung zwischen dem SV Horgenzell und der SG Aulendorf ausgetragen wird. Das Viertelfinale folgt am Samstag, den 18. Juli 2026. Den Auftakt macht um 11:00 Uhr die Partie zwischen dem SV Baindt und der SGM Blitzenreute/Mochenwangen. Um 12:30 Uhr duellieren sich der Gewinner des dritten Achtelfinals und der Gewinner des vierten Achtelfinals. Um 15:30 Uhr treffen die Sieger des fünften und sechsten Achtelfinals aufeinander, bevor um 17:00 Uhr das Spiel zwischen den Gewinnern des siebten und achten Achtelfinals den Samstag abrundet.

Die endgültigen Entscheidungen am Sonntag

Der Finalsonntag am 19. Juli 2026 verspricht emotionale Höhepunkte im Kampf um den Schussenpokal. Die Halbfinalspiele beginnen um 11:00 Uhr mit dem Duell zwischen dem Gewinner des ersten Viertelfinals und dem Gewinner des zweiten Viertelfinals, gefolgt vom zweiten Halbfinale um 12:15 Uhr zwischen dem Gewinner des dritten Viertelfinals und dem Gewinner des vierten Viertelfinals. Das Spiel um Platz drei wird um 13:30 Uhr angepfiffen. Der Turniersieger wird schließlich im Finale ermittelt, das um 16:30 Uhr zwischen den beiden Halbfinalgewinnern startet.