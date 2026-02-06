Start der U17 DFB-Nachwuchsliga: RWE empfängt SV Meppen

RWE U17 empfängt den SV Meppen – Foto: SSVg Velbert 02

Am Sonntag steht der erste Hauptrundenspieltag der U17-DFB-Nachwuchsliga an. Rot-Weiss Essen empfängt SV Meppen. In der Vorrunde hat RWE, aufgrund der Tordifferenz, Liga A nur knapp verpasst. In Liga B starte die Mannschaft von Jens Grembowietz also als Mitfavorit.

Zum Ende der Vorrunde hat sich Rot-Weiss Essen die Chance auf den dritten Platz und die Qualifikation für Liga A verspielt. Ausschlaggebend hierbei waren die 1:2-Niederlage bei Rot-Weiß Oberhausen und das Remis gegen Schalke 04, der sich im Übrigen letztlich den dritten Platz geschnappt haben.

Entsprechend wichtig sind die drei Siege vor dem Start der Hauptrunde. Hier hat die Mannschaft aus dem Förderwerk im Niederrheinpokal gegen die SVG Neuss-Weissenberg (7:0) gewonnen, sowie in Tests bei Fortuna Düsseldorf (5:1) und gegen die SpVgg Unterhaching (4:0).

Nimmt RWE den Schwung aus der Vorbereitung mit?

Jetzt kommt also der SV Meppen nach Essen – kein unbekannter Gegner für Rot-Weiss. Schon in der Vorrunde waren beide Mannschaften in derselben Gruppe, allerdings hat der SVM dort überhaupt keine Rolle gespielt und kam mit sieben Zählern auf dem Konto nicht über den letzten Platz hinaus. U17-Trainer Grembowietz weiß um die Stärken des kommenden Gegners, denn das erste Aufeinandertreffen endete torlos: „Keiner soll glauben, dass es ein Selbstläufer wird. Beim 8:0-Sieg im Rückspiel hat sich bei uns eine Dynamik entwickelt. Uns ist alles gelungen und dem SVM gar nichts. Dieses Ergebnis ist für uns sehr gefährlich. Wenn wir die Partie mit der richtigen Einstellung angehen, bin ich aber guter Dinge“, erklärt er gegenüber den vereinseigenen Medien.

Kommende Woche geht es für die Essener zum VfL Osnabrück, die ebenso wie der SV Meppen in der Vorrunde nicht glänzen könnte.

Die kommenden Spiele in der U17 DFB-Nachwuchsliga, Gruppe G

1. Spieltag

Sa., 07.02.26 13:00 Uhr Wuppert. SV - SC Verl

So., 08.02.26 11:00 Uhr SC Paderborn - VfL Osnabr.

So., 08.02.26 13:00 Uhr RW Essen - SV Meppen



2. Spieltag

Sa., 14.02.26 12:30 Uhr VfL Osnabr. - RW Essen

Sa., 14.02.26 13:00 Uhr SV Meppen - Wuppert. SV

So., 15.02.26 14:00 Uhr SC Verl - FSV Frankf.



3. Spieltag

Sa., 21.02.26 13:00 Uhr Wuppert. SV - VfL Osnabr.

Sa., 21.02.26 13:00 Uhr RW Essen - SC Paderborn

So., 22.02.26 11:00 Uhr FSV Frankf. - SV Meppen

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: