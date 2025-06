Start der Saisonvorbereitung beim 1. FC Sonthofen

Die Sommerpause war verdammt kurz und der knapp verpasste Klassenerhalt in der Bayernliga ist abgehakt. Diese Woche begann für den 1.FC Sonthofen die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit eine Klasse tiefer in der Landesliga Süd-West. Neu im Trainer-Team ist Oleg Weber (vormals FC Memmingen U19). Der 37jährige gibt in Zukunft bei den Oberallgäuern zusammen mit dem bisherigen Spieler-Trainer Andreas Hindelang als gleichberechtigtes Übungsleiter-Gespann die Richtung vor. Für die Torleute ist wie bisher Christian Merrath zuständig. Auch Betreuer Michael „Larry“ Mastrogiacomo und Physiotherapeut Florian Altmayer bleiben an Bord.

Neben Manuel Wiedemann und Buron Aurhammer (beide FC Kempten), Luka Arslan (FC Heimstetten) und Fabian Lutz (FC Memmingen) hat sich auch Co-Trainer Dennis „Bomber“ Marquardt verabschiedet.