Start der Saisonvorbereitung 2026/ 2027 von Sebastian Albrecht · Heute, 13:46 Uhr · 0 Leser

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Start der Saisonvorbereitung bei der SG Empor Waldersee Am kommenden Donnerstag, den 9. Juli, startet die SG Empor Waldersee in die Vorbereitung auf die neue Landesklasse-Saison. In den kommenden sechs Wochen wird sich die Mannschaft mit voller Konzentration auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereiten.

Auch in dieser Spielzeit steht das Ziel Klassenerhalt klar im Fokus. Zudem dürfen sich die Fans auf einige neue Gesichter im Kader freuen. Trainingsauftakt ist am Donnerstag, 9. Juli, um 18:00 Uhr. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich ein erstes Bild von der neu formierten Mannschaft zu machen.