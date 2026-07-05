Start der Saisonvorbereitung 2026/ 2027

Start der Saisonvorbereitung bei der SG Empor Waldersee
Am kommenden Donnerstag, den 9. Juli, startet die SG Empor Waldersee in die Vorbereitung auf die neue Landesklasse-Saison. In den kommenden sechs Wochen wird sich die Mannschaft mit voller Konzentration auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereiten.
Auch in dieser Spielzeit steht das Ziel Klassenerhalt klar im Fokus. Zudem dürfen sich die Fans auf einige neue Gesichter im Kader freuen.
Trainingsauftakt ist am Donnerstag, 9. Juli, um 18:00 Uhr. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich ein erstes Bild von der neu formierten Mannschaft zu machen.
Du bist noch auf der Suche nach einem neuen Verein? Dann komm gerne vorbei und trainiere mit uns. Neue Spieler sind jederzeit herzlich willkommen!
Bereits am Samstag, den 11. Juli, um 15:00 Uhr, steht das erste Testspiel der Vorbereitung auf dem Programm. Auf dem Sportplatz in Waldersee empfängt die SG Empor Waldersee die ASG Vorwärts Dessau. Auch hierzu freuen wir uns auf zahlreiche Zuschauer und die Unterstützung unserer Fans.