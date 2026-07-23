Start der Oberliga Hamburg! Das müsst ihr wissen Die Oberliga Hamburg startet am Freitag mit HT 16 gegen USC Paloma. Am Wochenende folgen mehrere Topduelle und Standortbestimmungen. von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Auftakt bei der HT 16. – Foto: Oliver Utesch

Die Wartezeit ist vorbei. Am Freitagabend startet die Oberliga Hamburg in die Saison 2026/27 - und das Eröffnungsspiel steigt bei HT 16. Um 19.15 Uhr empfängt die Mannschaft von Erdinc Örün den USC Paloma. Für beide Klubs ist es die erste Gelegenheit, nach einer intensiven Vorbereitung ein Pflichtspielsignal zu senden.

Zuvor empfängt FC Teutonia 05 Ottensen den Aufsteiger Concordia Hamburg. Für Cordi ist es die Rückkehr auf Oberliga-Niveau, für Teutonia ein erster Test nach ebenfalls bewegtem Sommer. Wichtig: Gespielt wird wegen der Kunstrasenerneuerung im Sternschanzenpark. Außerdem trifft SC Victoria Hamburg auf die zweite Mannschaft des FC Eintracht Norderstedt. Sonntag bringt Aufsteigerduelle und Favoritenchecks Der Sonntag startet mit HEBC Hamburg gegen Niendorfer TSV. HEBC kommt als LOTTO-Pokalsieger und Super-Cup-Sieger mit Rückenwind, Niendorf will sich nach personellen Veränderungen schnell stabilisieren. Parallel wartet auf den TSV Sasel gegen TSV Buchholz 08 eine anspruchsvolle Aufgabe. Sasel hat viel Erfahrung dazugeholt und wird zeigen wollen, dass der neu formierte Kader sofort funktioniert. Buchholz bleibt traditionell unangenehm und kann direkt ein Gradmesser werden.

Um 13 Uhr feiert TBS Pinneberg gegen TuRa Harksheide seinen Oberliga-Auftakt. Der Aufsteiger hat mit mehreren erfahrenen Spielern nachgelegt, Harksheide steht nach dem Abgang von Olgherto Balliu vor einer spannenden Standortbestimmung. Den Abschluss bildet SC Vorwärts/Wacker Billstedt gegen FK Nikola Tesla. Vorwärts/Wacker kommt als Aufsteiger mit viel Wucht und mehreren starken Transfers, Tesla startet nach einer schwierigen Sommerphase mit vielen Fragezeichen. Gerade deshalb kann dieses Spiel direkt richtungsweisend werden. ________________ Liveticker: HT 16 - USC Paloma

Morgen, 19:15 Uhr HT 16 HT 16 USC Paloma USC Paloma 19:15 live PUSH

________________ Liveticker: TuS Dassendorf - ETSV Hamburg

Sa., 25.07.2026, 13:00 Uhr TuS Dassendorf Dassendorf ETSV Hamburg ETSV Hamburg 13:00 live PUSH

________________ Liveticker: Teutonia 05 - Concordia Hamburg

Sa., 25.07.2026, 15:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen Teutonia 05 Concordia Hamburg Concordia 15:00 PUSH

________________ Liveticker: SC Victoria - Eintracht Norderstedt II

Sa., 25.07.2026, 16:00 Uhr SC Victoria SC Victoria FC Eintracht Norderstedt Norderstedt II 16:00 PUSH

________________ Liveticker: FC Süderelbe - Altona 93

Sa., 25.07.2026, 18:00 Uhr FC Süderelbe Süderelbe Altona 93 Altona 93 18:00 live PUSH