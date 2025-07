Start der Oberliga: Flutlichtauftakt, Aufsteigerduell und viel Brisanz

Die neue Oberliga-Saison steht vor der Türe und wird von Absteiger FC 08 Villingen eröffnet. Außerdem stehen einige weitere interessante Partien zum Auftakt an.

Eröffnet wird die neue Saison von Absteiger FC 08 Villingen im Heimspiel gegen den SSV Reutlingen. Nach einer Saison in der Regionalliga wollen die Hausherren wieder oben angreifen, während Reutlingen nach dem neunten Platz in der Vorsaison erfolgreich starten will.