Start der Kreisliga Bremerhaven 

Mit dem Geestemünder TV und der BSC Grünhöfe ging es gestern Nachmittag los.
Das Team aus Grünhöfe wurde seiner Favoriten Rolle gerecht und führte zur Halbzeit mit 2:0.
Die Gastgeber aus dem Bürgerpark hielten nur ein halbe Stunde gut dagegen.
Auch im zweiten Durchgang war für den GTV nichts zu holen und Grünhöfe schraubte das Ergebnis auf 4:0 hoch.
Am Ende ein verdienter Sieg der Gäste.
Für viele ist der BSC ein Kandidat auf die Meisterschaft. Der erste Schritt ist zumindest getan.
Für den Geestemünder TV gilt es fleißig Punkte zu sammeln, damit man nichts mit den unteren Tabellenregion zu tun hat.
Grünhöfe hat kommende Woche die Reserve aus Wuldorf zu Gast.
Die Bürgerpark Elf ist in Spaden bei der "Zweiten" zu Gast.