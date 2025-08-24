Start der Kreisliga Bremerhaven 

Mit dem Geestemünder TV und der BSC Grünhöfe ging es gestern Nachmittag los. Das Team aus Grünhöfe wurde seiner Favoriten Rolle gerecht und führte zur Halbzeit mit 2:0.

Die Gastgeber aus dem Bürgerpark hielten nur ein halbe Stunde gut dagegen. Auch im zweiten Durchgang war für den GTV nichts zu holen und Grünhöfe schraubte das Ergebnis auf 4:0 hoch.