Start: 1. Göppinger SV beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen gefordert

Nachdem Gentian Lekaj in der 49. Minute das 3:0 markierte, schien die Partie entschieden. Doch die Defensive geriet ins Wanken: Luca Soloperto verkürzte in der 54. Minute auf 3:1, und nur zwei Minuten später, in der 56. Minute, sorgte Lennart Zaglauer mit dem 3:2 für eine spannungsgeladene Schlussphase. Trotz der Gegentreffer überwog am Ende die Erkenntnis, dass der Teamgeist und die Intensität für den Pflichtspielauftakt vorhanden sind.

Hinter dem 1. Göppinger SV liegt eine Generalprobe, die zwar erfolgreich gestaltet wurde, aber auch aufzeigte, wie schmal der Grat zwischen Dominanz und Zittern sein kann. In einem Testspiel gegen den Verbandsligisten TSV Oberensingen feierte die Mannschaft einen 3:2-Sieg. Vor 60 Zuschauern, die dem unaufhörlichen Dauerregen trotzten, legte der Oberligist einen Blitzstart hin. Antonio Babic avancierte früh zum Protagonisten, als er in der 5. Minute zur Führung traf und bereits in der 7. Minute auf 2:0 erhöhte.

Erinnerungen an eine triumphale Hinrunde

Wenn der 1. Göppinger SV am Samstag den Rasen in Bissingen betritt, wird unweigerlich die Erinnerung an das Hinspiel wach. Es war ein Tag, an dem alles zusammenlief und 600 Zuschauer eine Machtdemonstration erlebten. Mit einem deutlichen 5:0 schickte man den FSV 08 Bietigheim-Bissingen damals nach Hause. Den Torreigen eröffnete Filip Milisic in der 17. Minute per Foulelfmeter. Noch vor der Pause erhöhte Kevin Dicklhuber in der 31. Minute auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel ließen die Göppinger nicht locker: Maximilian Ziesche traf in der 50. Minute zum 3:0, ehe Gentian Lekaj in der 76. Minute das vierte Tor nachlegte. Den Schlusspunkt setzte erneut Maximilian Ziesche in der 79. Minute. Ein solches Schützenfest dient nun als mentaler Treibstoff für das anstehende Auswärtsspiel.

Die tabellarische Realität vor dem 20. Spieltag

Ein Blick auf die aktuelle Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg verdeutlicht die Wichtigkeit der kommenden Aufgabe. Der 1. Göppinger SV, der als Absteiger in die Saison ging, belegt derzeit mit 24 Punkten aus 19 Spielen den 9. Tabellenplatz bei einem Torverhältnis von 33:26. Der Rückstand auf die Tabellenspitze ist beträchtlich, wo der VfR Mannheim mit 45 Punkten thront, dicht gefolgt vom VfR Aalen, der ebenfalls 45 Zähler aufweist, aber ein Spiel weniger absolviert hat.

Drucksituation für den Gastgeber am Bruchwald

Für den Gegner, den FSV 08 Bietigheim-Bissingen, ist die Lage weitaus prekärer. Die Gastgeber belegen mit lediglich 17 Punkten den 17. Tabellenplatz und stecken tief im Abstiegskampf fest. Nur der Aufsteiger FC Denzlingen steht mit 10 Punkten noch schlechter da. Zwischen Göppingen und dem rettenden Ufer tummeln sich einige Vereine. Diese Konstellation verspricht eine hitzige Atmosphäre, da Bissingen jeden Punkt benötigt, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht komplett zu verlieren.

Fokus auf den Pflichtspielauftakt 2026

Für den 1. Göppinger SV geht es darum, die Konzentration über die volle Distanz hochzuhalten und nicht erneut in eine Phase wie gegen den TSV Oberensingen zu verfallen, in der man innerhalb von zwei Minuten zwei Gegentore kassierte. Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie zu hoher Intensität fähig ist. Das Ziel ist klar definiert: Die drei Punkte sollen mit zurück nach Göppingen genommen werden, um den Start in das Pflichtspieljahr 2026 positiv zu gestalten.