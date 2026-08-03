"Starrt neidisch auf mein Bier": Liveticker-Sprüche vom Wochenende

– Foto: Hansjürgen Jablonski

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zum Lachen bzw. zum Schmunzeln.

Vor dem Spiel FV Löchgau vs. SG Sonnenhof Großaspach – Endstand: 0:9 (Sa., 01.08.2026, 17:00 Uhr)

Ozapft isch 🍻 Die SGler noch immer im Malle-Rausch aber auch die Heimfans freuen sich auch die 2. Runde im wfv Pokal.

Liveticker von der Presse der SG Sonnenhof Großaspach

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In der 43. Minute beim Spiel TSV Schmiden vs. SSV Schwäbisch Hall – Endstand: 1:4 (Sa., 01.08.2026, 15:30 Uhr)

Nummer 78 Herr Kaplan beleidigt Fans vom TSV mit einigen bösen Schimpfwörtern. Typisch in Schwäbisch Hall?

Liveticker von Christopher Russo

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