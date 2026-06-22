Starnberg kündigt Spielgemeinschaft – SV Söcking steht ohne Team da Fußball im Fünfseenland von Kilian Drexl · Heute, 10:23 Uhr · 0 Leser

Starnberg und Söcking lösen Spielgemeinschaft auf. – Foto: Tamara Rabuser

Nach sieben Jahren löst die FT Starnberg 09 die Spielgemeinschaft mit dem SV Söcking auf. Söcking kann keine eigene Mannschaft melden.

Lange galt die Partnerschaft als Erfolgsgeschichte für alle Beteiligten: Von 2019 bis 2026 hatte die Spielgemeinschaft zwischen dem SV Söcking und der FT Starnberg 09 Bestand. In dieser Zeit konnte die erste Herrenmannschaft der SG Starnberg/Söcking insgesamt drei Aufstiege feiern und bahnte sich den Weg von der B-Klasse bis in die Kreisliga. Nach sieben Jahren hat die Zusammenarbeit der beiden Nachbarn nun aber ein plötzliches Ende gefunden. Ausgerechnet die sportlichen Ambitionen sollen eine Auflösung der langjährigen Spielgemeinschaft erzwungen haben. „Die Entscheidung, die Spielgemeinschaft aufzulösen, wurde vor dem Hintergrund der aktuellen Regularien des Bayerischen Fußball-Verbandes getroffen“, verkündete die FT Starnberg 09 in einer Pressemitteilung. Den Aufstieg einer Spielgemeinschaft in die Bezirksliga lassen die BFV-Statuten nach aktuellem Recht nicht zu. Mittelfristig sehen sich die Starnberger jedoch in höheren sportlichen Gefilden.

Spielgemeinschaft zwischen FT Starnberg und SV Söcking löst sich nach sieben Jahren auf „Die Prämisse, in der Kreisliga nur um den Klassenerhalt spielen zu können, wäre den Spielern nicht vermittelbar gewesen“, betont FT-Abteilungsleiter Alexander Nitsch. Weiter heißt es in der Pressemitteilung der Starnberger: „Um den sportlichen Perspektiven der Mannschaften gerecht zu werden, werden beide Vereine künftig wieder eigenständig am Spielbetrieb teilnehmen.“ Eine sportliche Perspektive im Herrenbereich hat nach der Trennung vorerst jedoch nur eine der beiden Parteien: Während die FT Starnberg 09 in der Kreisliga nach Höherem strebt, kann der SV Söcking zur Saison 2026/27 aus Spielermangel keine eigene Mannschaft im Spielbetrieb melden. „Es war ein harter Break von Starnberger Seite. Wir wurden recht kurzfristig vor vollendete Tatsachen gestellt“, erklärte Söckings Abteilungsleitung in einer geschlossenen Stellungnahme im Namen des ersten Abteilungsleiters Stefan Meininger.