Starnberg kündigt Spielgemeinschaft – SV Söcking steht ohne Team da

Nach sieben Jahren löst die FT Starnberg 09 die Spielgemeinschaft mit dem SV Söcking auf. Söcking kann keine eigene Mannschaft melden.
Lange galt die Partnerschaft als Erfolgsgeschichte für alle Beteiligten: Von 2019 bis 2026 hatte die Spielgemeinschaft zwischen dem SV Söcking und der FT Starnberg 09 Bestand. In dieser Zeit konnte die erste Herrenmannschaft der SG Starnberg/Söcking insgesamt drei Aufstiege feiern und bahnte sich den Weg von der B-Klasse bis in die Kreisliga. Nach sieben Jahren hat die Zusammenarbeit der beiden Nachbarn nun aber ein plötzliches Ende gefunden. Ausgerechnet die sportlichen Ambitionen sollen eine Auflösung der langjährigen Spielgemeinschaft erzwungen haben.
„Die Entscheidung, die Spielgemeinschaft aufzulösen, wurde vor dem Hintergrund der aktuellen Regularien des Bayerischen Fußball-Verbandes getroffen“, verkündete die FT Starnberg 09 in einer Pressemitteilung. Den Aufstieg einer Spielgemeinschaft in die Bezirksliga lassen die BFV-Statuten nach aktuellem Recht nicht zu. Mittelfristig sehen sich die Starnberger jedoch in höheren sportlichen Gefilden.
„Die Prämisse, in der Kreisliga nur um den Klassenerhalt spielen zu können, wäre den Spielern nicht vermittelbar gewesen“, betont FT-Abteilungsleiter Alexander Nitsch. Weiter heißt es in der Pressemitteilung der Starnberger: „Um den sportlichen Perspektiven der Mannschaften gerecht zu werden, werden beide Vereine künftig wieder eigenständig am Spielbetrieb teilnehmen.“ Eine sportliche Perspektive im Herrenbereich hat nach der Trennung vorerst jedoch nur eine der beiden Parteien: Während die FT Starnberg 09 in der Kreisliga nach Höherem strebt, kann der SV Söcking zur Saison 2026/27 aus Spielermangel keine eigene Mannschaft im Spielbetrieb melden.
„Es war ein harter Break von Starnberger Seite. Wir wurden recht kurzfristig vor vollendete Tatsachen gestellt“, erklärte Söckings Abteilungsleitung in einer geschlossenen Stellungnahme im Namen des ersten Abteilungsleiters Stefan Meininger.
Ursprünglich war die Spielgemeinschaft mit einem großen Stamm an Söckinger Spielern und dem SVS als federführendem Verein gegründet worden. In den Folgejahren rückten primär Nachwuchskräfte aus dem Starnberger Jugendbereich auf, daher übernahm die FT im Sommer 2025 die Federführung des damaligen Kreisklasse-Teams. Als Alternative zur Trennung sei bei der FT intern die Gründung eines neuen Vereins mit Aufstiegsrecht diskutiert worden, an dem beide Vereine hätten partizipieren können, sagt Nitsch: „Das wäre aber sehr schwierig gewesen. Die Zeit hätte auch nicht gereicht.“ Dem SV Söcking sei ein solcher Vorschlag nie unterbreitet worden, betont Meininger.
In der zweiten Mannschaft hätten die Starnberger die Spielgemeinschaft gerne fortgesetzt, sogar von einer neuen dritten Mannschaft spricht Nitsch. Allerdings habe die FT „nicht verhandelbare Konditionen“ vorausgesetzt, sagen die Söckinger: „Uns wurde die Pistole auf die Brust gesetzt. In der zweiten Mannschaft sollte die Federführung getauscht werden, außerdem wäre uns bei Trainerentscheidungen kein Mitspracherecht eingeräumt worden. Alles mit der klaren Ansage: nicht diskutierbar.“ Dies habe der SV Söcking nicht akzeptieren können, schließlich war er in der B-Klasse-Reserve bis zuletzt federführend. Weil das Spielrecht nach BFV-Statuten im Fall der Auflösung nicht automatisch vom federführenden Verein an den Partnerklub übergeht, muss die Zweite der FT in der C-Klasse starten.