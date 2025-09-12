Starkregen setzt Vereinen in Mönchengladbach/Viersen zu

Der Starkregen in der Nacht von Montag auf Dienstag hat auch den Sportplätzen in Mönchengladbach arg zugesetzt. Das zeigte sich vor allem auf der Anlage von Victoria Mennrath, deren Spielfeld etwas tiefer in einer Art Kuhle liegt. Entsprechend fanden die Vereinsverantwortlichen den Kunstrasenplatz am Dienstagmorgen fast vollständig geflutet vor. Rund 40 Zentimeter hoch stand das Wasser teilweise auf dem Platz.

„Die erste Einschätzung des Sportamts sah nach Totalschaden aus. Am Mittelkreis hatte sich der Kunstrasen um rund 50 Zentimeter angehoben. Das sah wie eine richtige Delle aus“, sagt Wolfgang Platen, ehemaliger Vorsitzender des Vereins, der seit Dienstag mehrmals auf der Anlage war. Durch die Wölbungen in der Spielfeldmitte verschoben sich zudem die Außenränder des Kunstrasens.

Am Mittwochmorgen gab es jedoch leichte Entwarnung für den Verein. „Bereits gestern konnten wir stündlich sehen, wie das Wasser zurückgeht. Heute Morgen war das Wasser auf dem Feld dann komplett weg“, so Platen, der anfügt: „Unsere verhaltene Prognose ist nun, dass der Rasen keinen Schaden genommen hat.“ Die Wölbung des Rasens ging ebenfalls zurück.

Allerdings wurde das Korkgranulat auf der Kunstrasenoberfläche vom Wasser in Richtung der Spielfeldränder und der Entwässerungsrinnen geschwemmt. Fußballspiele oder Training sind daher auf absehbare Zeit nicht möglich auf dem Platz. Eine Fachfirma soll laut Platen nun prüfen, ob der Kunstrasen nachhaltig beschädigt ist.

Der Trainings- und Spielbetrieb der Jugend- und Seniorenteams ist zumindest vorerst stark beeinträchtigt. Die Landesliga-Mannschaft kam zunächst vorübergehend für ein Training beim SC Wegberg unter. „Wir sind nun durch das Sportamt auf andere Optionen angewiesen“, sagt Platen.

Pokalspiel verlegt

Auch andere Plätze waren betroffen, wenn auch nicht direkt vergleichbar mit der Situation in Mennrath. Das für Mittwoch Abend angesetzte Kreispokalspiel zwischen TuS Wickrath und Mennrath wurde am Mittwochmorgen auf Anraten des Platzwartes in Wickrath abgesagt. Auch auf dem Feld in Wickrath hatte sich das Granulat auf der Kunstrasenoberfläche durch den Regen gelöst. Die Partie wird am 24. September nachgeholt. Ebenfalls nicht bespielbar war die Sportanlage Morr/Preyerstraße. Das dort geplante Spiel zwischen dem MSV Mönchengladbach und Neuwerk fiel ebenfalls aus. Die Neuansetzung ist am 17. September. Auch die Anlage des SC Rheindahlen war am Mittwoch noch gesperrt. „Pflegekolonnen der Mags sind dabei, die Plätze wieder bespielbar zu machen. Ziel ist es, alle Plätze bis zum Wochenende zumindest so weit herzurichten, das gespielt werden kann“, sagt die Stadt.

Dass ein weiteres Spiel des Kreispokals nicht ausgetragen wurde, hatte andere Gründe. TuS Liedberg sagte die Partie beim Rheydter SV ab, da es für die Mannschaft das dritte Spiel in sechs Tagen gewesen wäre. „Mit einem Kader von aktuell 15 einsatzbereiten Spielern können wir dieser Belastung nicht standhalten“, sagt Trainer Fabian Vitz.