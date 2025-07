Starkregen beendet Geretsrieder Abendspiel vorzeitig

Partie des TuS beim TSV 1860 München II beim Stand von 1:0 nach 66 Minuten abgebrochen

Kurzer aber heftiger Starkregen verdarb den Geretsrieder Bayernliga-Fußballern am Freitagabend den Spaß im Auswärtsspiel beim TSV 1860 München II. „Das ist schade und ärgerlich, für beide Mannschaften, keiner will einen Spielabbruch“, sagte Daniel Dittmann zur Entscheidung von Schiedsrichter Alexander Petzke, der in der 66. Minute beide Teams in die Kabinen geschickt hatte. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gastgeber 1:0 durch einen Treffer von Xaver Kiefersauer aus der 32. Minute. „Die Situation haben wir zu naiv verteidigt, da fehlte die Entschlossenheit im Zweikampf“, kommentierte der TuS-Coach den Flachschuss des Löwen-Kapitäns in linke Eck.

Ansonsten zeigte sich der Geretsrieder Übungsleiter vom Auftritt seines Teams angetan: „Ich glaube, wir haben 1860 überrascht mit unserem Pressing, dass ist über weite Strecken gut gelungen.“ An guten Torgelegenheiten fehlte es auch nicht: Die größte bot sich Veron Fejzullahi, der nach einem feinen Pass in die Gasse in der 20. Minute plötzlich allein aufs Tor zueilte, aber am aufmerksamen TSV-Torhüter Paul Bachmann scheiterte, der an der Strafraumgrenze einen Schritt früher am Ball war als der Geretsrieder Neuzugang. Die riesen Chance zum Ausgleich verpasste Srdan Ivkovic: Nach Flanke von Taso Karpouzidis wuchtete der TuS-Torjäger den Ball per Kopf aufs Löwen-Gehäuse, Bachmann parierte jedoch glänzend zur Ecke. Auf der Gegenseite konnte sich Torhüter Cedomir Radic auszeichnen, der im Eins-gegen-Eins gegen Raphael Walch Sieger blieb. Dann war Schluss mit dem Vergnügen.

„Das haben wir abgelehnt, weil die Verletzungsgefahr auf dem rutschigen Untergrund zu groß erschien“

TuS-Coach Dittmann zum angedachten Wechsel auf den Kunstrasenplatz

Als Regen und Donner nachgelassen hatten, eröffnete der Unparteiische die Möglichkeit, die Partie auf dem Kunstrasenplatz nebenan fortzuführen. Diese Option scheiterte jedoch am Veto der Gäste. „Das haben wir abgelehnt, weil die Verletzungsgefahr auf dem rutschigen Untergrund zu groß erschien“, begründete Dittmann die Entscheidung. Anders als in unteren Ligen braucht es für einen Platzwechsel während einer Partie die Zustimmung beider Teams.