Starkl rettet Hauzenberg spät - Bad Kötzting siegt in Bogen 1 .Spieltag in der Landesliga Mitte - Samstag: "Sturm"- Oldie Starkl erzielt in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich +++ Bogen unterliegt Bad Kötzting zu Hause von Sebastian Sommer · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Sturm Hauzenberg ließ gegen Aufsteiger TG Straubing mehrere hochkarätige Chancen ungenutzt und musste sich trotz des späten Ausgleichstreffers im ersten Saisonspiel mit einem 1:1 begnügen. – Foto: Robert Geisler

Der FC Sturm Hauzenberg betrieb gegen TG Straubing über weite Strecken Chancenwucher und musste nach dem Gegentreffer durch Almir Mujcinovic kurz vor der Pause lange einem Rückstand hinterherlaufen. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit erlöste Alexander Starkl die Hausherren mit dem hochverdienten Ausgleich. Gemessen am deutlichen Chancenplus wäre für den "Sturm" allerdings deutlich mehr möglich gewesen - zugleich musste man am Ende froh sein, zumindest noch einen Zähler gerettet zu haben. Die Gäste nahmen das 1:1 dagegen gerne mit und zeigten sich mit ihrem Start in die Landesliga-Saison mehr als zufrieden. Im zweiten Duell des Tages setzte sich der 1. FC Bad Kötzting mit 2:0 beim TSV Bogen durch. Jeremias Burkhardt brachte die Gäste kurz nach dem Seitenwechsel in Führung, ehe Maximilian Drechsler in der Schlussminute für die Entscheidung sorgte. Bogen tat sich vor allem im letzten Drittel schwer, zwingende Möglichkeiten zu kreieren, während Kötzting besonders in den Zweikämpfen präsenter wirkte und den Auftaktsieg letztlich verdient mitnahm.



Matthias Süß (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Über das gesamte Spiel gesehen sind wir mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden, weil wir viel zu viele klare Chancen liegen gelassen haben. Gerade in der Anfangsphase sind wir sehr gut in die Partie gekommen und hätten früh in Führung gehen müssen. Stattdessen nutzt Straubing kurz vor der Pause praktisch die erste eigene Möglichkeit zum 1:0. Entsprechend saßen wir zur Halbzeit da und konnten kaum nachvollziehen, warum wir zurücklagen. Nach dem Seitenwechsel sind wir zunächst nicht gut ins Spiel gekommen. Straubing war griffiger und hatte sogar die große Chance auf das 2:0. Erst mit der Einwechslung von Alex Starke wurden wir wieder gefährlicher. Er hatte zunächst zwei große Möglichkeiten und erzielte schließlich in der Nachspielzeit den absolut verdienten Ausgleich. Am Ende sind wir froh, zumindest einen Punkt geholt und bis zum Schluss Moral gezeigt zu haben. Wenn man aber das Chancenverhältnis betrachtet, müssen wir dieses Spiel eigentlich gewinnen. Straubing hatte zwei große Möglichkeiten, wir dagegen sieben oder acht. Deshalb überwiegt trotz des späten Ausgleichs etwas die Enttäuschung."



Onur Örs (Sportlicher Leiter TG Straubing): "Die erste Halbzeit war wie erwartet schwierig. Sturm Hauzenberg hat nach den ersten Minuten das Kommando übernommen, viel Druck entwickelt und sich zwei oder drei gute Möglichkeiten erspielt. Mit unserer ersten nennenswerten Chance sind wir dann mit 1:0 in Führung gegangen. Im direkten Gegenzug hatten wir allerdings Glück, als Hauzenberg im Eins-gegen-eins den möglichen Ausgleich liegen ließ. Nach der Pause sind wir mit zwei frischen Spielern sehr gut aus der Kabine gekommen und hatten die Partie für rund 20 bis 25 Minuten im Griff. In dieser Phase hätten wir auf 2:0 erhöhen können. In der Schlussviertelstunde hat Hauzenberg den Druck dann noch einmal deutlich erhöht und in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt. Aus unserer Sicht war die Entstehung ärgerlich, weil dem Treffer ein Einwurf vorausging, der eigentlich uns hätte zugesprochen werden müssen."







Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Bad Kötzting war in den Zweikämpfen präsenter, während wir uns vor allem im letzten Drittel schwertaten, klare Chancen herauszuspielen. In der ersten Halbzeit war die Partie weitgehend ausgeglichen und von vielen Standards geprägt. Beim 0:1 verteidigen wir nicht konsequent genug, auch wenn der Schuss sehr gut getroffen war. Danach haben wir viel versucht, blieben offensiv aber zu harmlos. Der Elfmeter zum 0:2 war aus meiner Sicht eine Fehlentscheidung und hat uns die Chance genommen, in der Schlussphase noch einmal zurückzukommen. Die Rote Karte gegen Patrick Fuchs tut zusätzlich weh. Trotzdem müssen wir bei uns selbst anfangen. Es war nicht unsere beste Leistung, besonders körperlich müssen wir zulegen. Wir werden weiterarbeiten und versuchen, es nächste Woche besser zu machen.“



Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Ein großes Kompliment an die Jungs, die über die gesamten 90 Minuten sehr konzentriert und leidenschaftlich verteidigt haben. Wir haben kaum eine klare Torchance zugelassen und konnten selbst immer wieder gefährliche Nadelstiche nach vorne setzen. Deshalb geht der Sieg aus meiner Sicht auch verdient in Ordnung."



