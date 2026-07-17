starkGemeinsam – Vereinszugehörigkeit und Mannschaftszusammenhalt

Und genau das ist die Basis in der Spielgemeinschaft der drei Vereine TSV Gernlinden, SV RW Überacker und dem SC Malching für den Erfolg und den Spaß auf und neben dem Platz.

„Vereinszugehörigkeit heißt für mich, Teil unserer Mannschaft zu sein und bei Spielen nicht alleine, sondern als Team auf dem Platz zu stehen. Man verbringt viel Zeit im Training und auch neben dem Platz privat miteinander. Dadurch wächst man als Mannschaft immer mehr zusammen“, sagt Tobias Cermak, Spieler aus der B-Jugend beim TSV Gernlinden.

„Die SG bietet den Spielern aus den drei Vereinen eine tolle Mischung aus Team-Spirit und fußballerischer Förderung. Die sehr engagierten Trainer fördern die einzelnen Spieler, im Vordergrund steht aber stets, das Team weiterzuentwickeln. Kinder, die Spaß am Fußball haben und Teil einer an klaren Werten orientierten Mannschaft sein wollen, sind in der SG bestens aufgehoben“, sagt Stefan Müller, Mitglied im Vorstand beim SC Malching.

Nachdem man im Jahr 2020 festgestellt hat, dass jeder einzelne Verein Jahr für Jahr zu kämpfen hat seine Jugendmannschaften mit Spielern zu füllen und um zu vermeiden von Jahr zu Jahr Spieler in älteren Mannschaften mitspielen zu lassen, haben die Verantwortlichen der drei Vereine angefangen sich Gedanken zu machen. Vor allem hat man in der Vergangenheit immer mal auch Spieler an andere Vereine abgeben müssen, weil es in bestimmten Jahrgängen aufgrund der Anzahl an Spielern im eigenen Verein nicht ausgereicht hat eine Mannschaft zu stellen. Um somit den Spielern eine Spielmöglichkeit in ihrem Jahrgang und in ihrer Mannschaft zu ermöglichen, hat man sich zur Gründung der Spielgemeinschaft unter dem Motto #starkGemeinsam entschieden.

Vereinszugehörigkeit und Mannschaftszusammenhalt und Fußball in einem Verein zu spielen, bedeutet auch für den Verein und die Spielgemeinschaft zu spielen und das Logo nicht nur auf der Brust, sondern auch im Herzen zu tragen.

„Der Zusammenhalt der Mannschaft und die Vereinszugehörigkeit bedeutet mir sehr viel. Unter anderem gibt es einem das Gefühl nicht nur seine Familie und Freunde hinter sich zu haben, sondern auch noch die gesamte Mannschaft. Wir verfolgen alle gemeinsam ein Ziel, was uns zusammenschweißt“, sagt Lukas Novotny, Spieler aus der aktuellen B-Jugend in der Spielgemeinschaft.



Was muss der Verein tun?

Natürlich haben auch die Spieler ihr Interesse und Erwartungen an einen Verein, die es je nach Leistungsanspruch von den Vereinen zu erfüllen gilt. Dazu gehört z.B das Angebot eines regelmäßigen altersgerechten anspruchsvollen Trainings, bei dem sich die Spieler auch weiterentwickeln können.

Es geht auch darum welche Werte Trainer und Verantwortliche in den Vereinen vermitteln, dass die Spieler sich wohl fühlen und dem Verein auch verbunden bleiben.

Für Tobias Cermak ist klar, was er sich wünscht:

„Ich wünsche mir einen Verein, in dem jeder jeden respektiert und motiviert. Sportlichkeit und Zusammenhalt sind für mich besonders wichtig, dicht gefolgt von Disziplin und der Motivation und auf dem Platz alles für den Verein und die Spielgemeinschaft zu geben.“

Für Jugendleiter vom TSV Gernlinden Henning Beckmann sind genau diese Werte wie Teamgeist, Respekt, Zusammenhalt und Disziplin auch wichtig und der Schlüssel zum Erfolg, um Spieler in der Spielgemeinschaft zu halten und täglich bemüht diese Werte auch vorzuleben. Ebenso sind ihm die folgenden Punkte wie ein gutes Vereinsleben, Erlebnisse wie Trainingslager, Auslandsfahren, Turniere mit Übernachtung und Vereinsaktivitäten, um und auf dem Gelände und den Spielern durch gut ausgebildete Trainer Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.

Unser Anspruch, den wir Trainer an uns selber haben, ist den Spielern altersgerechte und spielnahe Trainingsinhalte zu vermitteln, aber auch dass immer Konzentration im Spiel und Training in Verbindung mit Spaß und Motivation herrscht. Außerdem ist es wichtig den Spielern auch ein persönliches Feedback zu geben, um sich auch individuell verbessern zu können, sagt Florian Bielski, Trainer der C1-Jugend.

Spieler, die wegen einer höheren Liga zu einem anderen Verein wechseln sieht man in der heutigen Zeit immer öfters.

Hierbei werden Werte wie Freundschaft, Mannschaftszusammenhalt und mit seinen Freunden zusammen zu spielen in den Hintergrund gerückt. Durch einen sportlichen Anspruch und Teamzusammenhalt und Zusammenhalt im Verein besteht auch mit der eigenen Mannschaft die Möglichkeit aufzusteigen und in einer höheren Liga zu spielen.

In der Spielgemeinschaft der drei Vereine hat man es geschafft viele Spieler, die durchaus auch das Niveau hätten in einer höheren Liga zu spielen zu behalten, weil den Spielern genau diese Werte wichtig sind und von den Verantwortlichen im Verein auch vorgelebt werden.

„Weil ich beim SV RW Überacker meine Heimat habe, ich dort groß geworden bin und ich dort das Fußballspielen gelernt hab und ich in der SG mit meinen Freunden erfolgreich Fußball spielen kann gibt es für mich keine andere Mannschaft“, sagt Luca Reischl vom SV RW Überacker.



Auch für Raphael Prager vom TSV Gernlinden ist der Verein mehr als ein Verein, sondern eine zweite Familie. Gerade auch in der Spielgemeinschaft wächst man über den eigenen Verein hinaus zusammen. Das zeigt sich auch durch das vereinsübergreifende Torwarttraining in der SG.

„Ich finde im Verein fühlt man sich einfach wohl und zugehörig, deshalb ist mir das so wichtig. All das unterstützt der TSV Gernlinden meiner Meinung nach hervorragend und auch die engagierten Trainer und Vereinsmitglieder sind mit großem Anteil daran beteiligt.

Wenn jemand zu uns in die SG möchte, würde ich ihm sagen, dass er/sie sich dort wohl fühlen kann und dort einfach man selbst sein kann! Auch wenn es mal Probleme gäbe, hat man zahlreiche Ansprechpartner im TSV“, berichtet Lukas Novotny, der schon seit der F-Jugend beim TSV Fußball spielt.

Sportlichkeit, Respekt und Zusammenhalt - dafür steht die Spielgemeinschaft aus den drei Vereinen TSV Gernlinden, SV RW Überacker und SC Malching. Werte, die jede Mannschaft leben will und die die SG über die Ergebnisse hinaus ausmachen.