Starkes Zwischenzeugnis für die U18

Die U15 der SGK (weiß) – Foto: Anpfiff ins Leben

Die U19 der SGK hat nach wie vor alle Chancen auf den Klassenerhalt in der Oberliga Baden-Württemberg. "Der Saisonstart verlief schwierig, die ersten fünf Partien blieben ohne Sieg, was in dieser engen Liga sofort Druck erzeugt hat", sagt Christoph Rehm. Der Anpfiff-Jugendkoordinator Sport ergänzt, "positiv ist jedoch, dass das Trainerteam um Hendrik Härtel die Gruppe trotz der Ergebnisse stabil weiterentwickelt hat." Entscheidend für den Ausgang der Rückrunde werden die Ergebnisse gegen die direkten Konkurrenten sein.

Die U18 ist eines der positiven Überraschungsteams der gesamten SGK-Leistungsachse. In ihrer ersten Verbandsliga-Saison steht die Mannschaft mit 19 Punkten auf einem starken fünften Platz, bei lediglich zwei Zählern Rückstand zum Dritten. Auffällig ist dabei der mutige Spielstil, den Cheftrainer Ayhan Özdemir implementiert hat: Offensiv, variabel, kreativ, mit klaren Prinzipien in Ballbesitz. Auf diese Weise gelangen mehrere Siege gegen etablierte Teams. Nach dem Abstieg aus der Oberliga hält sich die U17 im Verfolgerfeld der Verbandsliga. Knackpunkt dafür, dass die Mannschaft von Trainer David Wüst nicht weiter oben steht, war der durchwachsene Start mit nur einem Zähler aus drei Partien. Danach ging es bergauf mit 19 Punkten aus neun Partien, womit zumindest Rang zwei noch in Reichweite liegt.

Die U16 bestätigt ihre Rolle als Landesliga-Meisterschaftskandidat eindrucksvoll. Mit 22 Punkten aus zehn Spielen, zählt die Mannschaft von Emanuel Bleil zu den offensivstärksten der Liga. Besonders hervorzuheben ist, dass die SGK in mehreren Spielen gegen körperlich überlegene Gegner bestehen musste und es gelang fast immer durch spielerische Lösungen. Die Mannschaft agiert mutig und presst hoch. Als Aufsteiger in die Oberliga ging die U15 mit klaren Ausbildungszielen in die Saison. Tabellenrang zehn mit elf Punkten zeigt, wie schwer die Liga ist, aber sie zeigt nicht, wie mutig dieses Team Woche für Woche spielt. Highlights waren enge Spiele gegen absolute Topteams wie den KSC und Freiburg, bei denen die SGK lange mithalten oder sogar dominieren konnte, ohne dafür mit Punkten belohnt zu werden. Cheftrainer Leif Lichtenberger bleibt unbeirrt: Flacher Spielaufbau, hohes Anlaufen und mutige Positionswechsel sind und bleiben Teil seiner Spielphilosophie.