Starkes Zeichen: Mögglinger Mentalität schlägt Lauterns Heimstärke

Wer dieses Topspiel verpasste, hat es bitter bereut. Hart, aber fair ging es in Lautern zur Sache und die 220 Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. Denn beide Teams boten von der ersten bis zur letzten Minute einen mutigen, erfrischenden Offensivfußball. Erst glänzten die Gäste, als sich Tim Wiedmann im Strafraum entschlossen durchsetzte und seinem Sturmpartner Dennis Buchhauser das 0:1 (5.) auflegte. Die beiden Top-Angreifer der SGM hielten dagegen, Manuel Volk nahm das Zuspiel von Uwe Sonnleitner technisch hervorragend und glich mit einem gefühlvollen Schuss aus (15.). Danach hatte Lautern-Essingen leichtes Oberwasser, jede Flanke war extrem gefährlich und Routinier Volk verpasste nur um Haaresbreite seinen zweiten Treffer. Dafür musste ein ruhender Ball herhalten: Von der rechten Außenlinie traf Patrick Weber traumhaft in den kurzen oberen Winkel, FC-Keeper Manuel Schmidt streckte sich vergebens (45.).

Der muntere Schlagabtausch, bei dem jede Grätsche und jeder gewonnene Zweikampf frenetisch bejubelt wurde, setzte sich nach der Halbzeitpause nahtlos fort. Erneut legte die SGM vor, als Carl Seeliger am höchsten stieg und eine Ecke zum 3:2 einköpfte (57.). Sogar an der Entscheidung schnupperte Lautern-Essingen: Sonnleitner war nur durch ein Foulspiel von Justin Fuchs an der Strafraumgrenze zu stoppen, doch Seeligers Freistoß wurde abgeblockt und Paul Österle warf sich heldenhaft in den Nachschuss. Dem Stern drohte das sichere Ende aller Aufstiegsträume.