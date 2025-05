Starkes Zeichen für Thema Organspende: Aktionstag des BFV beim Derby zwischen Eglfing und Uffing

Eglfing/Uffing – Die tollen Rahmenbedingungen hat sich die Aktion Organspende, die gemeinsam vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) und dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention ins Leben gerufen wurde, absolut verdient. Strahlender Sonnenschein herrschte am Sonntag auf dem Sportgelände des ASV Eglfing inklusive des rassigen Derbys zwischen den Gastgebern und dem SV Uffing vor gut 120 Fans. „Ein besseres Umfeld kann man sich kaum wünschen“, betonte Erhard Mach, der als Spielleiter beim BFV die Aktion maßgeblich unterstützte. „Wir wollten viele Leute erreichen und das ist uns hier in Eglfing genauso geglückt wie bei den vielen anderen Orten, an denen wir aktiv waren.“ Insgesamt fand die Aktion bei 700 Partien statt.

ASV Eglfing und SV Uffing beteiligen sich an BFV-Aktion zur Organspende