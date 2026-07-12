Starkes Wochenende: Altenwalde mit Turniersieg und Remis im Testspiel

– Foto: Austrian Ben

Der TSV Altenwalde geht in seine zweite Bezirksliga-Saison seit der Rückkehr und testet bereits eifrig. Sowohl auf der Sportwoche in Spieka als auch im Vergleich mit der Leher TS gab er eine gute Figur ab.

Beim traditionellen Vorbereitungsturnier wurde das Team von Trainer Cristiano da Cruz Cunha seiner Favoritenrolle auf Anhieb gerecht und dominierte die Gruppe Rot. Auf klare Erfolge über die Spielvereinigung BISON (6:1) sowie Bezirksliga-Neuling Duhnen (5:2) folgte ein hart erarbeiteter 1:0-Sieg über den TSV Imsum, der in der Schlussphase gleich zwei Platzverweise hinnehmen musste. Im Endspiel sahen sich beide Teams am Samstagabend wieder. Diesmal entwickelte sich die Begegnung zu einer klaren Angelegenheit. Marvin Wähling brachte den TSV in der 26. Minute auf die Siegerstraße. Im zweiten Abschnitt schraubten Dreierpacker Jan-Lukas Mergard sowie Niclas Bode, der doppelt traf, den Vorsprung auf 6:0 in die Höhe.

Rund 15 Stunden nach Abpfiff stand bereits das Testspiel gegen die Leher TS an. Der Bremen-Ligist stellte zunächst die überlegende Mannschaft, kreierte mehrere hochkarätige Möglichkeiten, fand aber kein Vorbeikommen an Torhüter Marlon Plehn. Nach 25 Minuten musste er sich aber infolge einer feinen Einzelleistung von Azad Gökdogan geschlagen geben - 0:1. Altenwalde hielt aber dagegen, wusste auch spielerisch zu gefallen. Ein Mergard-Distanzschuss brachte kurz vor der Pause den Ausgleich. Keine 240 Sekunden nach Wiederanpfiff fiel sogar das 2:1, nachdem der Bremerhavener Verteidiger Oleksandr Maiko einen Freistoß von Eric Mehaux ins eigene Tor beförderte. Die auf vielen Positionen durchwechselnde LTS kam durch Jamie Lindemann noch zum Ausgleich, obwohl sie sich im zweiten Abschnitt längst nicht mehr so viele Chancen erarbeitete.

Der TSV Altenwalde bleibt somit nach vier Auftritten noch ungeschlagen. Der nächste Test ist für den 22. Juli bei der Reserve der Leher TS geplant.