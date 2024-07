Starkes Turnier bei RWO, MSV und Bocholt testen, viele Spiele

Nach Durchmarsch in die Oberliga: Biemenhorst hält am Konzept fest Mit dem Durchmarsch von der Bezirks- in die Oberliga haben die Verantwortlichen auch ihre tollkühnsten Erwartungen selbst übertroffen. Der bisher eingeschlagenen Weg soll auch in der fünfthöchsten Spielklasse zum Erfolgsrezept werden.