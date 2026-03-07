Starkes Torwartdebüt, Joker-Tor und Doppelschlag

– Foto: Sport-Union Neckarsulm

Die Sport-Union Neckarsulm feiert in der Landesliga gegen den TV Oeffingen einen 5:1-Heimsieg.

Trotzdem war es ein deutlicher und hochverdienter SUN- Sieg, der anstatt 5:1 durchaus auch 7:1 oder gar 8:1 hätte ausgehen können.

Es war wahrlich eine Woche, in der insbesondere für die drei Torhüter der Sport-Union sämtliche "Drama"- Facetten des Fußballs enthalten waren: Platzverweis und Sperre für unsere Nummer 1 Srdjan Groznica am vergangenen Spieltag, schwere Verletzung unserer Nummer 2 Mathis Feist beim Abschlusstraining am Donnerstag- und dann am "match day" eine beachtliche "wow"- Leistung unserer Nummer 3 Dominik Sevcik. Ja, er kam, sah- und siegte, unser "Dome"...und vereitelte zudem bravourös zwei bis drei aussichtsreiche Torchancen der Gäste.

Zunächst kamen die Oeffinger aber besser ins Spiel und dominierten die Anfangsviertelstunde. In Führung gingen allerdings die Hausherren durch einen Treffer von Bahadir Özkan (20.).

Das 2:0 legte dann SUN-Urgestein Marco Romano nach, als er zehn Minuten nach dem Führungstreffer nach einer Ecke und einemnTorwartfehler am schnellsten reagierte und aus kurzer Entfernung konsequent einschoss.

Knapp wurde es dann nach einem individuellen SUN- Fehler dann wieder in Minute 39, nachdem Kevin Kloos den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte.

Doch die Marche- Elf schlug postwendend noch vor dem Seitenwechsel mit einem Doppelschlag entscheidend zurück. Dem 3:1 durch Darius Tieranu (43./Flachschuss von der Strafraumgrenze) ließ Linksaußen Mattia Trianni unmittelbar danach das 4:1 folgen, indem er nach einem Steilpass eiskalt vollstreckte.

In der zweiten Halbzeit war der Spielverlauf zwar deutlich ausgeglichener, doch die Mehrzahl an hochkarätigen Torchancen hatte eindeutig die Pichterich- Elf.

Eine davon verwertete der kurz zuvor eingewechselte Niklas Obertautsch nach etwa einer Stunde zum 5:1, womit das Spiel dann vorzeitig entschieden war.

Es war wahrlich ein wichtiger und befreiender "Heim- Dreier".