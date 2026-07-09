Starkes Teilnehmerfeld beim Blitzturnier in Hausen

Der VfR Hausen mit seinem spielenden C...reitungsturniers am Sonntag in Hausen. | Foto: Pierre Schmidt Der VfR Hausen mit seinem spielenden Co-Trainer Yannick Häringer (links) und der FC Wolfenweiler-Schallstadt um Kapitän Tobias Klein sind Teil des Vorbereitungsturniers am Sonntag in Hausen. – Foto: Pierre Schmidt

Ein Vorgeschmack: Am Sonntag testen in der Hausener "Möhlinarena" der Fußball-Regionalligist VfL Bochum II, der Bahlinger SC, der VfR Hausen und der FC Wolfenweiler-Schallstadt.

Auch in diesem Jahr ist der VfR Hausen Ausrichter eines sehr gut besetzten Vorbereitungsturniers. Neben dem Gastgeber spielen der FC Wolfenweiler-Schallstadt, Vorjahressieger Bahlinger SC und der VfL Bochum II den Turniersieger aus. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Spielplan: Hausen - Wolfenw. (14 Uhr), Wolfenw. - Bochum (14.50), BSC - Bochum (15.40), Bochum - Hausen (16.30), Hausen - BSC (17.20), BSC - Wolfenw. (18.10).