Starkes Spiel: Göttel trifft und VfV 06 holt Punkt 1:1 beim Liga-Zweiten Drochtersen/Assel - Guter Matchplan und jede Menge Moral!

Das war ein sehr starker Auftritt. Der VfV Borussia Hildesheim holte am Mittwochabend in der Regionalliga Nord beim Liga-Zweiten SV Drochtersen/Assel mit 1:1 einen völlig verdienten Auswärtspunkt. Obwohl immer noch ersatzgeschwächt, trotz der weiten Anreise an einem Wochentag und trotz eines frühen Rückstands bewies die Mannschaft Moral und Kampfgeist.