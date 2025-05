Starkes Spiel der HBRS Hessenauswahl Fußball ID HBRS: +++ 2:1-Sieg gegen MTV 1846 Gießen III +++

Wetzlar | Die Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft im Fußball ID (Intellektuelle Beeinträchtigung), die vom 26.-28.5. in Wetzlar stattfinden wird, beschloss die hessische Landesauswahl mit einem knappen 2:1 Sieg gegen den MTV Gießen III. In einem munteren Spielchen, das gerade in der ersten Halbzeit von beiden Teams mit sehr hoher Intensität geführt wurde, sorgten Thilo Uhlig und Alexandro Herteux für die Tore der Hessenauswahl. Maxi Heil traf für den MTV nach Vorlage von Paul Sobek zum zwischenzeitlichen 1:1. „Das war ein echter Stresstest mit unglaublich viel Lerneffekt für unsere Mannschaft.“, zog Landestrainer Bruno Pasqualotto ein positives Fazit nach dem Schlusspfiff.

„Gießen hat uns von der ersten bis zur letzten Minute nichts geschenkt und uns immer wieder gehörig unter Druck gesetzt. Dem Stand zu halten und den Faden im eigenen Spiel nicht zu verlieren, war heute der Schlüssel für einen insgesamt sehr guten Auftritt von uns.“ Ein großes Dankeschön an dieser Stelle geht auch nochmal an die Kicker des MTV Gießen III. „Durch die Absage unseres ursprünglichen Gegners ist der MTV kurzfristig eingesprungen. Das ist nicht nur aller Ehren wert, sondern war anscheinend auch eine glückliche Fügung. Ich habe eine starke und absolut faire Begegnung auf hohem Niveau von beiden Mannschaften gesehen. Das Gießener Team war ein toller Gast mit sympathischen Typen, die Chemie hat gestimmt. Das hat man nicht so oft und wir waren uns am Ende einig, dass es hier unbedingt ein Wiederholungsspiel geben muss.“