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Starkes Signal: Wengerowski verlängert langfristig in Lohne
Außenbahnspieler bleibt ligaunabhängig bis 2028 – Verein setzt auf Kontinuität in schwieriger Phase
Der TuS Blau Weiss Lohne hat ein deutliches Zeichen für Kontinuität gesetzt: Malte Wengerowski verlängert seinen Vertrag langfristig und bleibt dem Verein ligaunabhängig bis 2028 erhalten. In einer sportlich herausfordernden Phase ist diese Entscheidung ein klares Bekenntnis zum gemeinsamen Weg.
Seit 2021 trägt der 25-jährige Außenbahnspieler das Trikot der Blau-Weißen und hat sich in dieser Zeit zu einer festen Größe im Team entwickelt. Seine Verlängerung unterstreicht nicht nur seine sportliche Bedeutung, sondern auch seine enge Identifikation mit dem Verein.
„Mir war es wichtig, gerade jetzt ein klares Zeichen zu setzen. Ich fühle mich hier extrem wohl und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam wieder erfolgreichere Zeiten erleben. Der Verein und die Fans bedeuten mir viel – deshalb war die Entscheidung für mich absolut klar“, erklärt Wengerowski.
Auch der Sportliche Leiter Luca Scheibel hebt die Bedeutung der Vertragsverlängerung hervor: „Malte ist seit Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und identifiziert sich voll mit Blau Weiss Lohne. Dass er seinen Vertrag unabhängig von der Ligazugehörigkeit verlängert, zeigt seinen Charakter und seine Verbundenheit zum Verein. Solche Spieler sind enorm wertvoll für unseren Weg.“
Mit der langfristigen Bindung Wengerowskis setzt der Verein bewusst auf Verlässlichkeit und Zusammenhalt – und schafft damit eine wichtige Grundlage für die kommenden Jahre.