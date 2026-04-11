Starkes Signal: Wengerowski verlängert langfristig in Lohne

Seit 2021 trägt der 25-jährige Außenbahnspieler das Trikot der Blau-Weißen und hat sich in dieser Zeit zu einer festen Größe im Team entwickelt. Seine Verlängerung unterstreicht nicht nur seine sportliche Bedeutung, sondern auch seine enge Identifikation mit dem Verein.

„Mir war es wichtig, gerade jetzt ein klares Zeichen zu setzen. Ich fühle mich hier extrem wohl und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam wieder erfolgreichere Zeiten erleben. Der Verein und die Fans bedeuten mir viel – deshalb war die Entscheidung für mich absolut klar“, erklärt Wengerowski.