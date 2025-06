Starkes Signal des Regionalliga-Absteigers

Berk Yalman ist das Paradebeispiel für den GSV-Weg: Talente aus der eigenen Jugend entwickeln und fördern, um ihnen eine Plattform auf überregionaler Bühne zu bieten. Der junge Abwehr-und Mittelfeldspieler durchlief sämtliche Nachwuchsstationen des Vereins und schaffte als A-Jugendlicher den direkten Sprung in die erste Mannschaft.

Sein rasanter Aufstieg spiegelt sich in seinen beeindruckenden Einsatzzahlen wider: Bereits in seiner ersten Aktiven-Saison als Noch-Jugendspieler, verbuchte er 11 Einsätze in der Oberliga BW. Im darauffolgenden Aufstiegsjahr war er ein entscheidender Faktor und kam auf 24 Spiele, bevor er in der vergangenen Regionalliga-Saison weitere 11 Partien in der 4. Liga absolvierte.