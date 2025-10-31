Starkes Signal des Abwehrchefs vom TSV Gau-Odernheim

„Ich fühle mich wohl, das ist kein Geheimnis“, sagt Friedrich, „ich weiß um meine Rolle und habe die Hoffnung, wenn ich frühzeitig zusage, dass auch andere eher zusagen, als eine kleine Kettenreaktion.“ Der Zeitpunkt vor den internen Feedback-Gesprächen ist kein ganz zufälliger. Und weil Friedrich versprochen hat, auch im Falle des Abstiegs an Bord zu bleiben, kitzelt er bei sich selbst vielleicht noch ein paar Prozent mehr heraus. „Denn mir gefällt es in der Oberliga, da will ich bleiben. Wir können mit allen Teams mithalten, sogar mit den Top-Sechs an guten Tagen. Wir müssen uns nicht verstecken.“