Starkes Signal des Abwehrchefs vom TSV Gau-Odernheim

Gau-Odernheim. Vor der Abreise zu Cosmos Koblenz (1:1) setzten sich Lukas Knell und Jakob Friedrich, die beiden langjährigen Teamkameraden beim TSV Gau-Odernheim, noch auf eine Pizza zusammen. Knell, inzwischen Teammanager, und Friedrich, seit anderthalb Jahren Kapitän der Oberliga-Fußballer, sprachen über das Team, den Verein, die neue Saison. Damals, vor einem Monat, sagte Friedrich zu, was er nun schriftlich bestätigt hat: den Verbleib, ligaunabhängig.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Vorige Woche hatte der TSV bereits bekannt gegeben, dass die drei Talente Christopher Hahn, Hannes Zundel und Leander Schmidt für die kommende Spielzeit zugesagt haben, egal ob der Klassenerhalt klappt oder nicht. Nun tat es ihnen der Abwehrchef gleich. Sehr zur Freude von Chefcoach Florian Diel: „Er ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Jungs und im Verein, spielt immer, ist unser Rückhalt hinten drin, ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Systems und unserer defensiven Stärke.“ Die Verlängerung des Führungsspielers beweise „seine Identifikation mit Mannschaft und Verein“.
„Ich fühle mich wohl, das ist kein Geheimnis“, sagt Friedrich, „ich weiß um meine Rolle und habe die Hoffnung, wenn ich frühzeitig zusage, dass auch andere eher zusagen, als eine kleine Kettenreaktion.“ Der Zeitpunkt vor den internen Feedback-Gesprächen ist kein ganz zufälliger. Und weil Friedrich versprochen hat, auch im Falle des Abstiegs an Bord zu bleiben, kitzelt er bei sich selbst vielleicht noch ein paar Prozent mehr heraus. „Denn mir gefällt es in der Oberliga, da will ich bleiben. Wir können mit allen Teams mithalten, sogar mit den Top-Sechs an guten Tagen. Wir müssen uns nicht verstecken.“
Das 2:2 in Auersmacher verpasste der Kapitän mit einer Zerrung. Beim FC Emmelshausen-Karbach (Samstag, 14.30 Uhr) hofft Friedrich zurückzukehren. Der vor dieser Saison gebildete Zusammenschluss hat sich zuletzt mit 23 von 27 möglichen Punkten, samt einem 3:2 gegen Koblenz, einem 2:0 in Engers und einem unglücklichen 3:3 gegen Pirmasens, in die Spitzengruppe gewuchtet. Das Team vom ehemaligen Gau-Odernheimer Jugendspieler Ufuk Kömesögütlü ist, ganz vorne beispielsweise mit Zwölf-Tore-Mann Max Wilschrey und Dylan Esmel, stark besetzt, physisch gut beisammen, spielerisch versiert und strotzt vor Erfahrung.
Diel nennt die Platzherren „die Mannschaft der Stunde“, spricht von einem „krassen Kader und ganz vielen Waffen auf dem Platz“. Der TSV habe nach vier Pflichtspielen ohne Niederlage nichts zu verlieren, auch wenn das 2:2 in Auersmacher immer noch schmerzt. „Ich hoffe, dass wir die richtigen Schlüsse ziehen“, sagt Diel. Als da wären: von Beginn an mit vollem Elan auf dem Platz stehen, gegen Widerstände ankämpfen, immer noch einen Tick mehr machen. „Ich will nicht, dass Zufriedenheit einkehrt.“
Die Spielklasse offenbart sich als zweigeteilt – und hinter den Top-Sechs ausgeglichen. In den Spielen gegen das obere Drittel ist der TSV sieglos, gegen die dahinter ungeschlagen, da schlägt nur das 1:3 bei Schlusslicht Eppelborn aus der Art. „Die ersten Sechs sind eine Liga für sich, gegen die anderen kannst du jedes Spiel gewinnen – und verlieren“, sagt der TSV-Trainer. Wohl wissend, dass immer auch mal ein Coup gegen die von ganz oben drin ist. Außer Leart Rexhepi sind alle Mann wieder im Training. „Wir haben gerade einen krassen Konkurrenzkampf“, freut sich Diel.