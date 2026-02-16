Starkes Remis bei der Generalprobe

Torschütze Marcel Carl (l.) beim Ligaspiel Ende November gegen die Mainzer U23. – Foto: Foto Pfeifer

Jetzt kann es losgehen. Der Fußball-Regionalligist FC-Astoria Walldorf hat in seinem letzten Testspiel ein 1:1-Remis beim Ligakonkurrenten 1.FSV Mainz 05 II erreicht. Die zwischenzeitliche Führung für die Astorstädter erzielte Kapitän Marcel Carl (31. Spielminute), den 1:1-Endstand steuerte der Mainzer Emanuel-Pavel Marincau bei (40.).

"Es war ausgeglichen gegen einen Kontrahenten, der in der Tabelle oben steht", zog Andreas Schön ein positives Fazit nach dem Unentschieden beim Drittplatzierten, gegen den es aus den bereits absolvierten beiden Saisonspielen nur einen Punkt gab. Für den Walldorfer Trainer ist die Vorbereitung insgesamt, "ordentlich verlaufen, wobei die Verletzungen von Lennart Grimmer und Jacob Collmann uns naturgemäß stören." Beide Akteure müssen mehrere Wochen passen, Collmann vermutlich noch etwas länger, und schränken somit die Optionen des Trainerteams zum Punktspielstart etwas ein.

Dennoch ist Schön weit davon entfernt sich zu beschweren. Er lobt vielmehr den Eifer, mit dem seine Kicker zu Werke gehen und saget: "Deshalb hat in Mainz auch jeder von den Kaderspielern eine Halbzeit die Chance bekommen, sich zu zeigen."