Starkes Langquaid holt 5:0-Auswärtserfolg

Alex Santander Muñoz (2), Stefan Schauer (2) und überragender Benedikt Köppel treffen in Pfarrkirchen
Die Vorzeichen hatten es vielleicht schon angedeutet: Die bisher vor eigenem Publikum punktlosen Pfarrkirchener erwarten die auswärts unbesiegten Langquaider, um dann eine Niederlage zu beziehen. Doch auf dem perfekten Grün in der Rottaler "Rennbahn" und bei wunderbarem Fußballwetter, jedoch vor spärlicher Zuschauerkulisse, sah es zunächst nicht nach einer klaren Angelegenheit für die Laabertaler aus. Die nach ihrem letzten 3:4-Erfolg ermutigten Gastgeber hätten nämlich nach zwei Alutreffern bei Felix Heudeckers Freistoß in der 11. Minute und bei einem 16m-Schuss Raphael Linkes in der 39. Minute bis zur Pause durchaus in Führung liegen können. Die dritte Top-Möglichkeit vereitelte Schlussmann Jannik Möller - er vertrat den verletzt ausfallenden David Meißner souverän - in der 43. Minute gegen Raphael Linke, der ein Kagerl-Zuspiel aus kurzer Distanz nicht über die Linie brachte. Gelegenheiten, allerdings nicht von dieser Qualität, hatten auch die Mannen um die Blabl-Brüder durch Jonas Brunner (5.), Benedikt Köppel (7. / 12. / 21.) und Liridon Haljimi (22.). Kurz vor dem Pausenpfiff ahndete Schiedsrichter Kenan Kero (SpVgg Osterhofen) ein Handspiel im TuS-Strafraum nicht. Dennoch, mit dem torlosen Remis waren die Eisenschenk-Mannen nach 45 Minuten durchaus gut bedient.
Umso überlegener gestalteten die Gäste, die in der Offensive ohne Aaron Bice, Timo Sterl und Markus Weiherer auskommen mussten, den zweiten Durchgang. In der 50. Minute erreichte Benedikt Köppel mit einem weiten Pass Stefan Schauer, der dann aus sechs Metern - einen TuS-Fehler nutzend - an Schlussmann Sebastian Baier vorbei einschieben konnte, 0:1. Zehn MInuten später erhöhte Benedikt Köppel nach einem tollen Solo auf 0:2, ehe Enrique Freier nach einem Abwehrfehler den Anschluss für die Hausherren hätte herstellen können. Eine Kombination zwischen Benedikt Köppel und Kevin Kandsperger brachte Alex Santander Muñoz dann in eine gute Position, die er zum 0:3 in der 71. Minute nutzte. Nach einer weiteren Kandsperger-Vorarbeit umkurvte der mit viel Vorwärtsdrang ausgestattete Stefan Schauer den gegnerischen Torhüter und baute die Führung auf 0:4 aus. Nachdem Köppel und Santander Muñoz in Coproduktion in der 84. Minute einen Hochkaräter ausgelassen hatten, waren die beiden doch noch für den fünften Treffer verantwortlich. Nach einem klaren Foul an Benedikt Köppel verwandelte Alex Santander Muñoz den Strafstoß sicher zum 0:5.
Franz "Bill" Fuchsbrunner (Sportlicher Leiter des TSV Langquaid): "Die erste Hälfte auf dem im Top-Zustand befindlichen TuS-Platz verlief den Spielanteilen nach ausgeglichen, das Plus an Top-Chancen lag bei den Gastgebern. Nach Wiederanpfiff konnte unser Team die Partie immer überlegener gestalten, so dass am Ende auch das 0:5 gerechtfertigt war. Nun freuen wir uns auf die Begegnung im Waldstadion am nächsten Samstag, wenn das Top-Team des SV Neufraunhofen bezwungen werden soll."
TuS 1860 Pfarrkirchen: Sebastian Baier - Simon Kirschenheuter, Michael Hofer, Andreas Hofer, Julian Kagerl (52. Enrique Freier), Stefan Linhart, Christian Zauner (84. Patrick Hofbauer), Philipp Dirnaichner (65. Andreas Hofer), Simon Maier (71. Ali Dzaurov), Fabian Kölbl, Raphael Linke (84. Jakob Birkeneder)
TSV Langquaid: Jannik Möller - Thomas Blabl, Christoph Blabl (C), Stefan Schauer, Christian Ludwig - Patrick Slodarz, Florian Brunner, Benedikt Köppel, Liridon Haljimi (78. Luka Vukovic), Marvin Lang (65. Kevin Kandsperger) - Jonas Brunner (71. Alex Santander Muñoz); Noah Langner
Tore: 0:1 Stefan Schauer (50.), 0:2 Benedikt Köppel (60.), 0:3 Alex Santander Muñoz (72.), 0:4 Stefan Schauer (80.), 0:5 Alex Santander Muñoz (90. / FE)