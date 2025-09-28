Starkes Langquaid holt 5:0-Auswärtserfolg

Die Vorzeichen hatten es vielleicht schon angedeutet: Die bisher vor eigenem Publikum punktlosen Pfarrkirchener erwarten die auswärts unbesiegten Langquaider, um dann eine Niederlage zu beziehen. Doch auf dem perfekten Grün in der Rottaler "Rennbahn" und bei wunderbarem Fußballwetter, jedoch vor spärlicher Zuschauerkulisse, sah es zunächst nicht nach einer klaren Angelegenheit für die Laabertaler aus. Die nach ihrem letzten 3:4-Erfolg ermutigten Gastgeber hätten nämlich nach zwei Alutreffern bei Felix Heudeckers Freistoß in der 11. Minute und bei einem 16m-Schuss Raphael Linkes in der 39. Minute bis zur Pause durchaus in Führung liegen können. Die dritte Top-Möglichkeit vereitelte Schlussmann Jannik Möller - er vertrat den verletzt ausfallenden David Meißner souverän - in der 43. Minute gegen Raphael Linke, der ein Kagerl-Zuspiel aus kurzer Distanz nicht über die Linie brachte. Gelegenheiten, allerdings nicht von dieser Qualität, hatten auch die Mannen um die Blabl-Brüder durch Jonas Brunner (5.), Benedikt Köppel (7. / 12. / 21.) und Liridon Haljimi (22.). Kurz vor dem Pausenpfiff ahndete Schiedsrichter Kenan Kero (SpVgg Osterhofen) ein Handspiel im TuS-Strafraum nicht. Dennoch, mit dem torlosen Remis waren die Eisenschenk-Mannen nach 45 Minuten durchaus gut bedient.

Umso überlegener gestalteten die Gäste, die in der Offensive ohne Aaron Bice, Timo Sterl und Markus Weiherer auskommen mussten, den zweiten Durchgang. In der 50. Minute erreichte Benedikt Köppel mit einem weiten Pass Stefan Schauer, der dann aus sechs Metern - einen TuS-Fehler nutzend - an Schlussmann Sebastian Baier vorbei einschieben konnte, 0:1. Zehn MInuten später erhöhte Benedikt Köppel nach einem tollen Solo auf 0:2, ehe Enrique Freier nach einem Abwehrfehler den Anschluss für die Hausherren hätte herstellen können. Eine Kombination zwischen Benedikt Köppel und Kevin Kandsperger brachte Alex Santander Muñoz dann in eine gute Position, die er zum 0:3 in der 71. Minute nutzte. Nach einer weiteren Kandsperger-Vorarbeit umkurvte der mit viel Vorwärtsdrang ausgestattete Stefan Schauer den gegnerischen Torhüter und baute die Führung auf 0:4 aus. Nachdem Köppel und Santander Muñoz in Coproduktion in der 84. Minute einen Hochkaräter ausgelassen hatten, waren die beiden doch noch für den fünften Treffer verantwortlich. Nach einem klaren Foul an Benedikt Köppel verwandelte Alex Santander Muñoz den Strafstoß sicher zum 0:5.