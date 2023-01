Starkes Feld beim Dülkener Masters – trotz aller Widerstände So wird bei den Frauen, Männern und Altherren gespielt.

Die Erleichterung ist ihm in der Stimme deutlich anzumerken: „Ich bin mit dem Teilnehmerfeld zufrieden. Am Ende ist alles noch einmal gut gegangen“, sagt Andreas Debock, Chef-Organisator des Dülkener Hallenmasters. Aufgrund ausgefallener Stadtmeisterschaften und der Absagen einiger eigentlich qualifizierter Teilnehmer wie Union Nettetal oder dem 1. FC Viersen gestaltete sich die Zusammenstellung eines Teilnehmerfeldes dieses Mal äußerst schwierig. Doch trotz all der Widerstände haben Debock und seine Mitstreiter beim Ausrichter Dülkener FC erneut ein qualitativ gut besetztes Feld für das diesjährige Masters am Wochenende zusammenbekommen.

Zum Hintergrund: Gleich mehrere Qualifikationsturniere sind in diesem Jahr aus verschiedensten Gründen ausgefallen. So wurde in Nettetal und auch in Schwalmtal kein Hallenmeister ausgespielt. Ebenfalls fielen die Turniere in Kempen und Willich aus. Es wurde daher hin und her überlegt und viel telefoniert, um ein attraktives Teilnehmerfeld aufbieten zu können. Die Mühen haben sich aber gelohnt. Mit dabei ist unter anderem der KFC Uerdingen als aktueller Stadtmeister aus Krefeld: Der Oberligist und ehemalige Bundesligist war in Krefeld mit einer Mix-Team aus Spielern der ersten Mannschaft und U19 am Start und wird trotz eines geplanten Testspiels am Samstag wohl erneut mit einer Mix-Mannschaft antreten. Die Fans des Klubs sind für ihre gute Stimmung unlängst bekannt und dürften am Wochenende auch die Halle am Ransberg beleben.

In der Gruppe B trifft der KFC auf die beiden Bezirksligisten SC Waldniel und TuS Wickrath. „Unsere junge Truppe freut sich. Der KFC Uerdingen wird bestimmt ein paar Fans mit in die Halle bringen und für Stimmung sorgen, so wie es auch sein sollte“, sagte Wickraths Trainer Dirk Horn bei der Auslosung am Montagabend. Vierter Teilnehmer der Gruppe ist B-Ligist BSV Leutherheide, der sich bei der Hallenmeisterschaft in Krefeld gegen den KFC mehr als achtbar schlug und nur mit 0:1 verlor.

In der Gruppe A ist der Heinsberger Bezirksligist SC 09 Erkelenz als Gruppenkopf gesetzt. „Die Gruppe ist grundsätzlich machbar für uns. Wir freuen uns auf das Turnier und werden alles daran setzen, in die Zwischenrunde zu kommen“, sagt 09-Trainer Christian Grün. Die Erkelenzer eröffnen am Samstag das Turnier der Männer mit dem Spiel gegen A-Ligist CSV Marathon. Neben Ausrichter Dülkener FC komplettieren die Futsaler von Furious Futsal aus Mönchengladbach die Gruppe.

Mit dem VfR Fischeln und SC Victoria Mennrath stehen sich in der Gruppe C gleich zwei Landesligisten gegenüber. Die Fischelner bezeichneten ihren Auftritt nach dem Aus im Viertelfinale bei der Krefelder Hallenstadtmeisterschaft als enttäuschend. Auf dem Papier ist das Weiterkommen für beide Teams Pflicht: Der SC Niederkrüchten und der SC Viersen-Rahser spielen als weitere Gruppenteilnehmer einige Klassen tiefer in der Kreisliga B. Allerdings hat Viersen-Rahser mit einem vierten Platz bei der Hallenstadtmeisterschaft in Viersen einen guten Auftritt hingelegt. „Das ist natürlich ein Hammerlos für uns mit zwei Landesligisten in der Gruppe. In der Halle ist aber alles möglich. Trotzdem wird es schwer für uns“, sagt Markus Lerche, Geschäftsführer beim SC Viersen-Rahser.