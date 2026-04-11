Starkes Debüt von Eigengewächs Ikem Ugoh beim Auswärtssieg in Düsseldo von Liridon Imeri · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Mit seinen außergewöhnlichen Leistungen im Oberliga-Team der Störche hat sich Ikem Ugoh für höhere Aufgaben empfohlen. – Foto: Ismail Yesilyurt

Ein Abend, den er so schnell nicht vergessen wird: Beim 2:1-Auswärtssieg von Holstein Kiel bei Fortuna Düsseldorf feierte Eigengewächs Ikem Ugoh sein lang ersehntes Profidebüt – und überzeugte auf ganzer Linie.

Der Weg aus dem Nachwuchs in die Startelf Der 20-jährige Mittelfeldspieler, der bereits im Alter von 14 Jahren ins Nachwuchsleistungszentrum der Störche wechselte, durchlief sämtliche Jugendmannschaften des Vereins und unterschrieb im Dezember seinen ersten Profivertrag. Nachdem er zuvor bereits mehrfach im Spieltagskader stand, jedoch ohne Einsatz geblieben war, erhielt er nun seine Chance – und das direkt in der Startelf.

Abgeklärte Leistung vor großer Kulisse

Vor der beeindruckenden Kulisse von rund 49.500 Zuschauern zeigte Ugoh eine bemerkenswert abgeklärte Leistung im Mittelfeld. Trotz der besonderen Atmosphäre ließ sich der Youngster nicht beeindrucken und fügte sich nahtlos ins Kieler Spiel ein. Lob von Trainern und Mitspielern Auch intern wurde sein Auftritt entsprechend gewürdigt: Mitspieler und Trainer zeigten sich nach Abpfiff voll des Lobes. Ugoh habe seine Trainingsleistungen bestätigt und „richtig gut gemacht“, hieß es aus dem Umfeld der Mannschaft.

Mitteldspieler Ikem Ugoh (Holstein Kiel). – Foto: Ismail Yesilyurt