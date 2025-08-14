Starkes Comeback bei extremer Hitze

Der BV Weckhoven dreht den 6:2 Rückstand gegen die SpVg Gustorf in ein 6:6 Unentschieden in der Nachspielzeit und das bei Temperaturen zwischen gut und böse.

19. Minute, Großchance durch Förster, doch der Ball landet extrem schnell wieder beim Gegner und dieser setzt zum Schuss aufs Tor an, Keeper Nelles pariert den ersten Schuss, doch der Nachschuss landet leider zum 1:1 im Netz.

Der BVW geht bereits in der 4. Minute durch ein Tor von Danny Förster in Führung. Der von Tim Augscheller gespielte hohe Ball landet bei Förster, dieser platziert ihn dann perfekt in die lange Ecke.

Die Wohlverdiente Trinkpause stand in der 26. Minute an.

Beide Teams hatten mit den hohen Temperaturen zu kämpfen, trotzdem war es ein recht schnelles Spiel.

In der 29. Minute bekommt Gustorf einen Eckball zugesprochen. Diese wird schnell ausgeführt und der Ball kommt perfekt auf einen freistehenden Gustorfer, der nur noch den Kopf hinhalten braucht. 2:1 für die SpVg.

Nur sieben Minuten später spielt Niklas Jung einen Steilpass auf Tobias Wollesen, dieser behält die Ruhe und platziert den Ball unten Links ins Tor.

Beide Mannschaften spielen sich immer wieder brauchbare Chancen heraus, doch etwas Verwertbares kommt nicht dabei rum.

Die SpVg hat in der 41. Minute den Ball und geht über die rechte Seite Richtung Tor. Aus gut 20 Metern schießt der Gustorfer den Ball in die lange Ecke zum 3:2.

Beide Teams können die Pause kaum erwarten, doch es gibt eine fünfminütige Nachspielzeit...weiterlesen

