Starkes Bunnen schlägt Lutten 2:0

Im letzten Spiel des Jahres hat der DJK-SV Bunnen seine starke Hinrunde mit einem verdienten 2:0-Sieg gegen den TuS Lutten abgeschlossen. Früh zeigte sich, dass das Duell der Nachbarn das erwartete intensive Derby werden würde: Viele Zweikämpfe, hohe Laufbereitschaft und ein dicht gestaffeltes Mittelfeld prägten die Partie. Jessica Müller brachte Bunnen in der 35. Minute in Führung, ehe Leonie Wiese in der Schlussphase zum 2:0-Endstand erhöhte.





Trainer Sascha Anneken zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit dem Ergebnis und dem Auftreten seiner Mannschaft. „Am Sonntag haben wir im letzten Spiel des Jahres noch einmal verdient drei Punkte eingesammelt und damit eine für uns wirklich gute Hinrunde beendet,“ sagte er. Das Derby sei genau so gewesen, wie man es erwartet habe: „Es war das erwartete schwere Derby, das von viel Einsatz und einer Menge Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt war.“

Besonders die defensive Stabilität lobte Anneken ausdrücklich. „Die Marschroute, defensiv kompakt zu stehen, ist über 90 Minuten gut aufgegangen und ließ über die gesamte Spieldauer keine wirkliche Gefahr für unser Tor aufkommen,“ erklärte er. Allerdings sah er auch klare Schwächen im Offensivspiel: „Leider ist es uns, besonders in der ersten Halbzeit, nicht gelungen, die vielen gewonnenen Bälle gut ins letzte Drittel zu verlagern. Somit blieben Torchancen Mangelware und einzig Standardsituationen sorgten für Gefahr.“

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel offener. Bunnen nutzte die Räume für Umschaltmomente, konnte diese aber nur einmal konsequent ausspielen. Anneken: „Die zweite Halbzeit war ausgeglichener und offener, was uns immer wieder gute Umschaltmomente brachte, aufgrund fehlender Präzision aber leider auch nur einmal mit Erfolg zum 2:0 gekrönt.“

Trotz der offensiven Schwierigkeiten zog der Trainer ein positives Fazit: „Ein gutes Derby, das von Einsatz, Laufbereitschaft und Zweikämpfen geprägt war und bis kurz vor Schluss auf beiden Seiten für Spannung gesorgt hat.“

Mit nun 23 Punkten schließt Bunnen die Hinrunde auf dem vierten Tabellenplatz ab – ein Ergebnis, das den Anspruch unterstreicht, sich dauerhaft im oberen Drittel der Liga zu etablieren.