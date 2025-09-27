Starker zweiter Durchgang bringt drei Punkte

Die C- Junioren des 1.FC Saarbrücken haben sich am Samstag als Gast des SV Gonsenheim mit 3:0 (0:0) durchgesetzt. Und das ohne Trainer Jonathan Leibrock, der gleichzeitig beim Drittligaspiel in Wiesbaden unabkömmlich war. Benjamin Yeboah brachte sein Team in der 27. Minute in Führung, Moritz Hübschen konnte per Doppelschlag (62. und 70. + 1.) den Sieg im Mainzer Stadtteil fix machen. Das FCS-Team ist jetzt Dritter und empfängt am Mittwoch um 18.30 Uhr die SV Elversberg zum Saar-Derby auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld.