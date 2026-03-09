Starker Zusammenhalt: DJK-SV Dorfbach blickt optimistisch nach vorne Thomas Pfefferkorn verlängert Engagement – Oliver Terla übernimmt zweite Mannschaft von red / PM · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Thomas Pfefferkorn (2.v.r.) geht in seine vierte Saison in Dorfbach. Oliver Terla (2.v.l.) übernimmt die zweite Mannschaft. – Foto: DJK-SV Dorfbach

Die DJK-SV Dorfbach kann auf eine bewegte, aber letztlich erfolgreiche Hinrunde in der Kreisliga Passau zurückblicken. Als Aufsteiger war von Beginn an klar, dass die Mannschaft in einer anspruchsvollen Liga bestehen muss – und das gelang trotz mancher Rückschläge bemerkenswert gut.

„Wir haben in einigen Spielen Lehrgeld bezahlt, aber die Jungs haben nie den Kopf hängen lassen“, betont Vorstand Sport Florian Simet. Der starke Endspurt vor der Winterpause brachte schließlich einen hervorragenden vierten Tabellenplatz und damit eine mehr als respektable Ausgangsposition für die Rückrunde als Aufsteiger. Schockmoment beim Niederbayern-TV-Cup Überschattet wurde die Winterpause jedoch von der schweren Verletzung (Kreuzbandriss) von Nico Drofa beim Niederbayern TV Cup. Der Ausfall des Leistungsträgers trifft die Mannschaft hart. "Das war bitter – für Nico persönlich und für uns als Team." Dennoch überwiegt der Optimismus: "Wir haben eine Mannschaft mit hervorragenden Spielern, die Verantwortung übernehmen und zusammenstehen. Wir blicken positiv auf die kommenden Aufgaben", sagt Trainer Thomas Pfefferkorn dazu.

Zweite Mannschaft kämpft mit Verletzungssorgen Weniger glücklich verlief die Hinrunde für die zweite Mannschaft, die über weite Strecken von Verletzungen geplagt war. Trotz guter Leistungen fehlten oft Kleinigkeiten, um sich für den Aufwand zu belohnen. "Die Spiele waren meist ordentlich, aber wir hätten deutlich mehr Punkte holen können“, fasst Abteilungsleiter Stefan Hofbauer die Situation zusammen. Mit der Rückkehr einiger verletzter Spieler soll nun der nächste Schritt gelingen. In der Winterpause gab es zwei personelle Veränderungen: Mit Fabian Bauer vom FC Schalding verstärkt ein vielseitiger Spieler den Kader, während Alexander Stümpfl zum SC Batavia Passau wechselt. Für die kommende Saison gibt es zudem eine besonders erfreuliche Nachricht: Die komplette Mannschaft hat ihre Zusage gegeben. Einige Spieler standen sogar im Fokus höherklassiger Vereine – ein Zeichen für die sportliche Entwicklung und den starken Zusammenhalt im Team. "Das zeigt, dass bei uns mehr zählt als das reine Ergebnis. Wir haben eine Gemeinschaft, die auch abseits des Platzes lebt“, so Kapitän Johannes Maier, auch mit Blick auf die zahlreichen gemeinsamen Veranstaltungen der Mannschaft.