Starker Zusammenhalt: DJK-SV Dorfbach blickt optimistisch nach vorne

Die DJK-SV Dorfbach kann auf eine bewegte, aber letztlich erfolgreiche Hinrunde in der Kreisliga Passau zurückblicken. Als Aufsteiger war von Beginn an klar, dass die Mannschaft in einer anspruchsvollen Liga bestehen muss – und das gelang trotz mancher Rückschläge bemerkenswert gut.
„Wir haben in einigen Spielen Lehrgeld bezahlt, aber die Jungs haben nie den Kopf hängen lassen“, betont Vorstand Sport Florian Simet. Der starke Endspurt vor der Winterpause brachte schließlich einen hervorragenden vierten Tabellenplatz und damit eine mehr als respektable Ausgangsposition für die Rückrunde als Aufsteiger.
Überschattet wurde die Winterpause jedoch von der schweren Verletzung (Kreuzbandriss) von Nico Drofa beim Niederbayern TV Cup. Der Ausfall des Leistungsträgers trifft die Mannschaft hart. "Das war bitter – für Nico persönlich und für uns als Team." Dennoch überwiegt der Optimismus: "Wir haben eine Mannschaft mit hervorragenden Spielern, die Verantwortung übernehmen und zusammenstehen. Wir blicken positiv auf die kommenden Aufgaben", sagt Trainer Thomas Pfefferkorn dazu.
Weniger glücklich verlief die Hinrunde für die zweite Mannschaft, die über weite Strecken von Verletzungen geplagt war. Trotz guter Leistungen fehlten oft Kleinigkeiten, um sich für den Aufwand zu belohnen. "Die Spiele waren meist ordentlich, aber wir hätten deutlich mehr Punkte holen können“, fasst Abteilungsleiter Stefan Hofbauer die Situation zusammen. Mit der Rückkehr einiger verletzter Spieler soll nun der nächste Schritt gelingen.
In der Winterpause gab es zwei personelle Veränderungen: Mit Fabian Bauer vom FC Schalding verstärkt ein vielseitiger Spieler den Kader, während Alexander Stümpfl zum SC Batavia Passau wechselt. Für die kommende Saison gibt es zudem eine besonders erfreuliche Nachricht: Die komplette Mannschaft hat ihre Zusage gegeben. Einige Spieler standen sogar im Fokus höherklassiger Vereine – ein Zeichen für die sportliche Entwicklung und den starken Zusammenhalt im Team. "Das zeigt, dass bei uns mehr zählt als das reine Ergebnis. Wir haben eine Gemeinschaft, die auch abseits des Platzes lebt“, so Kapitän Johannes Maier, auch mit Blick auf die zahlreichen gemeinsamen Veranstaltungen der Mannschaft.
Auch im Trainerbereich wurden wichtige Weichen gestellt. Nach einer einvernehmlichen Trennung von Michael Kölbl zum Ende der Hinrunde bleibt Thomas Pfefferkorn weiterhin der Trainer der ersten Mannschaft – trotz attraktiver Angebote anderer Vereine. Zudem soll zur neuen Saison auch wieder ein spielender Co-Trainer installiert werden. Mehrere Kandidaten sind dabei bereits in den Fokus gerückt, Gespräche dazu finden in den nächsten Wochen statt.
Die zweite Mannschaft wird ab Sommer von Oliver Terla (SV Tettenweis) betreut. Terla bringt Erfahrung aus seinen Engagements bei der TSV Bad Griesbach und dem SV Tettenweis mit und gilt menschlich sowie sportlich als perfekte Ergänzung. "Mit ihm wollen wir den nächsten Schritt machen“, sagt Sportvorstand Florian Simet. Ein besonderer Dank gilt Rainer Pilzweger, der aus persönlichen Gründen zum Ende der Saison als Trainer aufhört und maßgeblich am Aufbau der A-Klassen-Mannschaft beteiligt war. Torwarttrainer Gerhard Huber bleibt dem Verein weiterhin erhalten.
Seit der Winterpause verstärkt zudem Johannes Struth als Co-Abteilungsleiter die zweite Mannschaft, um auch hier den Anforderungen beider Mannschaften gerecht zu werden. Am Ende zeigt sich vor allem: Der Verein lebt vom Miteinander. Kameradschaft, ein aktives Vereinsleben und echte Freude am Fußball halten die Mannschaft sowie den Verein zusammen. Die Verantwortlichen betonen, wie stolz man darauf ist, Spieler und Trainer durch genau diesen Zusammenhalt zu binden.