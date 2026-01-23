Starker Verbandsligist bringt ZFC an die Grenzen

Dabei war ein bärenstarker SSC Weißenfels zu Gast, der dem ZFC alles abverlangte und am Ende hochverdient ein 3:3-Unentschieden erkämpfte.
BERICHT von Jörg Kaltofen / ZFC Meuselwitz
Die Gäste aus Weißenfels boten vor 30 zahlenden Zuschauern von Beginn an ordentlich Paroli. In der dritten Minute wurde aber zunächst auf Zipsendorfer Seite Califo Baldé auf die Reise geschickt, stand jedoch im Abseits. Im direkten Gegenzug kam Weißenfels erstmals gefährlich vor das Tor des ZFC, doch die Zipse-Abwehr konnte im Verbund klären. In der 16. Minute wackelte dann erstmals das Netz der Gäste. Hendrik Wurr fasste sich aus der Distanz ein Herz und traf sehenswert zur 1:0-Führung für den ZFC Meuselwitz. Die Zipsendorfer hatten in der Folge mehr Ballbesitz, blieben spielbestimmend, mussten jedoch stets auf die schnellen Umschaltmomente der Gäste achten. Nach 28 Minuten konnte Zipse die Führung auf 2:0 ausbauen. Felix Pilger scheiterte zunächst am gut reagierenden Gäste-Keeper, setzte aber entschlossen nach und verwandelte den Nachschuss. Weißenfels blieb jedoch dran und hatte in der 35. Minute Pech, als Felix Schneider auf und davon ging und mit seinem Abschluss nur den Innenpfosten traf. Der Anschlusstreffer sollte dennoch noch vor der Pause fallen: Nach einem schnellen Konter und einer sehenswerten Flanke vollendete der auffällige Felix Schneider in der 39. Minute zum 2:1. Kurz darauf ging es in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel wurde wieder munter durchgewechselt. Der ZFC kam mit mehr Schwung aus der Kabine, zwingende Chancen blieben jedoch zunächst aus. Effektiver präsentierten sich die Gäste: Mit ihrem ersten Angriff im zweiten Durchgang köpfte Carlo Purrucker in der 53. Minute zum Ausgleich ein. Nur zwei Minuten später folgte der nächste Nackenschlag für die Hausherren, als Andrii Zozulia nach starkem Zuspiel den Ball annahm und zur 2:3-Führung für Weißenfels vollendete (55.). Mit einem Doppelschlag hatten die Gäste die Partie gedreht – und das keineswegs unverdient. Doch der ZFC Meuselwitz zeigte Moral. Nur wenige Augenblicke später marschierte Kapitän René Eckardt nach schönem Zuspiel durch den Gäste-Strafraum, scheiterte zunächst am Torwart, setzte energisch nach und erzwang in der 58. Minute den 3:3-Ausgleich. In der verbleibenden Spielzeit versuchten die Zipsendorfer noch einmal alles, um das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden, kamen jedoch über einige Halbchancen nicht hinaus. Auch Weißenfels hatte in der Schlussphase noch gute Momente. Am Ende blieb es beim leistungsgerechten 3:3. Insgesamt ein gelungener Test für den ZFC Meuselwitz gegen einen starken SSC Weißenfels, dem man den Aufstieg wünscht – und der in der kommenden Saison durchaus das Potenzial hat, die Oberliga aufzumischen.
Fazit: Das war ein ordentlicher Härtetest gegen den Tabellenführer der Verbandsliga Sachsen-Anhalt. Die Weißenfelser haben den Kickern des ZFC Meuselwitz das Leben ordentlich schwer gemacht. Den Rest müssen die Trainer gemeinsam mit der Mannschaft analysieren. Den Gästen aus Weißenfels gilt der Wunsch nach viel Erfolg für die kommenden Aufgaben. Der Aufstieg ist in diesem Jahr Pflicht!