Starker Verbandsligist bringt ZFC an die Grenzen

Hendrik Wurr hatte Zipse nach gut einer Viertelstunde in Führung gebracht, die Felix Pilger nach knapp einer halben Stunde ausbauen konnte. Doch die Gäste boten ordentlich Paroli und kamen noch im ersten Durchgang durch Felix Schneider zum Anschluss. In der zweiten Hälfte drehten die Weißenfelser durch Tore von Carlo Purrucker und Andrii Zozulia sogar kurzzeitig die Partie, aber René Eckardt konnte wenig später wieder ausgleichen. Bis zum Abpfiff schenkten sich beide Teams nichts. Tore fielen zwar keine mehr, doch es war ein alles in allem guter Test für beide Mannschaften.

Die Gäste aus Weißenfels boten vor 30 zahlenden Zuschauern von Beginn an ordentlich Paroli. In der dritten Minute wurde aber zunächst auf Zipsendorfer Seite Califo Baldé auf die Reise geschickt, stand jedoch im Abseits. Im direkten Gegenzug kam Weißenfels erstmals gefährlich vor das Tor des ZFC, doch die Zipse-Abwehr konnte im Verbund klären. In der 16. Minute wackelte dann erstmals das Netz der Gäste. Hendrik Wurr fasste sich aus der Distanz ein Herz und traf sehenswert zur 1:0-Führung für den ZFC Meuselwitz. Die Zipsendorfer hatten in der Folge mehr Ballbesitz, blieben spielbestimmend, mussten jedoch stets auf die schnellen Umschaltmomente der Gäste achten. Nach 28 Minuten konnte Zipse die Führung auf 2:0 ausbauen. Felix Pilger scheiterte zunächst am gut reagierenden Gäste-Keeper, setzte aber entschlossen nach und verwandelte den Nachschuss. Weißenfels blieb jedoch dran und hatte in der 35. Minute Pech, als Felix Schneider auf und davon ging und mit seinem Abschluss nur den Innenpfosten traf. Der Anschlusstreffer sollte dennoch noch vor der Pause fallen: Nach einem schnellen Konter und einer sehenswerten Flanke vollendete der auffällige Felix Schneider in der 39. Minute zum 2:1. Kurz darauf ging es in die Halbzeitpause.