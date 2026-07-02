Starker Umbruch

– Foto: Marcel Eichholz

Beim FC Hessen Witzenhausen wird es zur kommenden Saison nicht nur klassische Veränderungen durch Zu- und Abgänge geben. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilte, stehen mehrere Spieler dem Team auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung. Ein Vereinswechsel ist damit allerdings nicht verbunden.

Die Gründe für die vorübergehenden Ausfälle von Luca Kreger, Nik Hauptmannl, Sebastian Schäfer, Benedikt Bode, Klemens Bode, Maximilian Müller, Mario Träbing, Tom Hosse, Niklas Gude, Jan-Philipp Speck, Jacob Rode und Leon Emilius sind unterschiedlich. Der FCW nennt Verletzungen, berufliche Veränderungen, Umzüge sowie ein nachlassendes Interesse am aktiven Fußball als Ursachen. Die Entscheidungen seien dem Verein bereits im Verlauf der vergangenen Saison beziehungsweise während der Kaderplanung für die neue Spielzeit mitgeteilt worden.

Sportlich bedeuten die Ausfälle eine zusätzliche Herausforderung. Der Verein spricht selbst von schmerzhaften Verlusten, da jeder einzelne Spieler seinen Beitrag zum FC Hessen Witzenhausen geleistet habe und auf dem Platz fehlen werde.